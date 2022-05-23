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Потап пригрозил знаменитостям-рашистам: "Не дай Бог мы где-то пересечемся за кулисами"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 14:23
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Украинский музыкант и продюсер Потап пригрозил российским звездам, поддержавшим войну и вспомнил, что многие из них обязаны Украине
Потап пригрозил звездам-рашистам
Потап пригрозил звездам-рашистам / Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер Алексей Потапенко (Потап) не церемонится с российскими пропагандистами. Недавно он поставил на место рашистку Маргариту Симоньян, а теперь пригрозил все звездам, поддержавшим войну.

Потап разместил на своей странице в Instagram пост, в котором напомнил, что знаменитые поклонники Путина, на самом деле тоже связаны с Украиной и во многом ей обязаны. В своем время они неплохо зарабатывали в нашей стране с концертами, а у кого-то даже были почетные звания.

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Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Янык дал Народного Украины что ли , а Газманов вообще – Газман, Маршал из Киевских ресторанов музыкант, – припомнил продюсер.

Кроме того, Потапенко пообещал, что при первой же встрече не посмотрит ни на какие прошлые заслуги российских артистов и отомстит за то, что они поддержали тиранию и геноцид украинского народа.

Я обещаю Вам, что если не дай Бог мы где-то пересечемся за кулисами, на звания не посмотрю. Будете отвечать за то, что открыто поддержали убийства и насилие над другими людьми! – пригрозил рашистам музыкант.

Ранее мы писали, что экс-жена Потапа и продюсер Ирина Горовая вернулась в Киев и больше не хочет жить в Европе.

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Мария Коробова
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