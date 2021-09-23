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Потап сделал сыну на 13-летие "недетский" презент и подарил биткоины (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
23 сентября, 11:20
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После развода Потап поддерживает хорошие отношения как с Ириной Горовой, так и с их общим сыном, Андреем, у которого в начале сентября был день рождения
Ирина Горовая, Потап и их сын Андрей
Ирина Горовая, Потап и их сын Андрей / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Сын Потапа и Ирины Горовой на свое 13-летие, которое он отпраздновал 6 сентября, получил весьма недетский подарок. Ирина призналась, что Потап сделал мальчику такой презент, о котором мечтает сейчас почти все подрастающее поколение.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Ирина Горовая сообщила, что Андрей у нее ничего не заказывал на день рождения.

Это самый сложный вопрос, потому что я у него когда спрашиваю, он говорит – ничего. Он хочет биткоин купить, у него свои уже планы другого поколения. И это так прикольною, – сказала Ирина Горовая.

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Но все детали сын с отцом не разглашают – это их мужские тайны.

Папа, по-моему, и должен был подарить вот этот кошелек, биткоины и какую-то часть. Но у них есть темочка – мужские тайны. Андрей говорит: так, мама, это секрет, наши мужские штучки. Говорю – ок, хорошо, – сказала продюсер.

Андрей – единственный общий ребенок Ирины Горовой и Потапа. У Ирины также есть дочь Наташа от предыдущего брака с музыкантом Юрием Горовым. В этом месяце девушке исполнилось 24 года.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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