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Потап заговорил о возвращении дуэта "Потап и Настя" (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 14:03
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Популярный некогда дуэт может вернуться на сцену. Но уже в новом и очень неожиданном составе...
Потап рассказал о "возвращении" дуэта Потап и Настя
Потап рассказал о "возвращении" дуэта Потап и Настя / Фото: YouTube

В новом интервью для "Зіркового шляху" продюсер и исполнитель Алексей Потапенко эксклюзивно рассказал о возрождении некогда популярного дуэта. Но петь будут уже не Потап и Настя, а старшее поколение.

Мы узнали, что сваты Лидия Каменских и Андрей Потапенко готовят совместный проект. Вот это новость!

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Отец пишет песни, он играет на всех музыкальных инструментах. Мой отец написал недавно три песни и мы сделали аранжировки. И они решили записывать, то есть мой отец, Лида Каменских и еще кого-то приобщат к этому, – поделился Потап.

Смотрите отрывок из интервью Потапа в сюжете:

Вполне вероятно, в Украине скоро появится два хитмейкера под одной фамилией. Кстати, Потап признался, что на подходе еще одна песня от дуэта Лидии Каменских и Аллы Кудлай.

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Для Аллы Кудлай и для мамы Насти тоже у меня есть песня, я написал, – добавил артист.

Интересно, что об этом всем думает Настя Каменских? Возможно она сама готовит дуэт с кем-то известным? Недавно, например NK, пришла на концерт к Любови Успенской и исполнила вместе с ней песню "Ты же не забыл".

После этого на Настю обрушилась волна хейта в соцсетях, но кому как не звездам привыкать к этому.

А Успенская, к слову, после концерта заглянула в гости к звездной паре – Потапу и Насте. Там они с Каменских снова спели, но уже украинские песни.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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