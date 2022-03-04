Потап заявил, что ему угрожают русские оккупанты: "Значит, мы все делаем правильно"

Известный украинский рэпер и продюсер Потап получил сообщение с угрозами

Рэперу и продюсеру Потапу угрожают российские оккупанты / Фото: instagram.com/realpotap

Как и многие другие знаменитости, Потап призывает Россию немедленно прекратить войну в Украине. Видимо, такая позиция артиста не понравилась российским оккупантам и приверженцам кровавого режима Путина, ведь Потап уже получил сообщение с угрозой.

"Мы тебя нашли, жди гостей", – такое сообщение с российского номера поступило на мобильный телефон Потапа.

Скриншот: Instagram

В описании к скриншоту, который Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) разместил в Instagram, он отметил, что и дальше будет говорить об ужасе войны, которую начала РФ на территории Украины.

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О! Пошли угрозы! Значит, мы все делаем правильно! Значит, голоса, которые рассказывают правду, слышны! Значит, мы будем продолжать говорить об ужасе войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу землю – дело чести, дело совести , дело каждого, кто любит Украину. Знаю,что я не один такой , угрозы полетели в сторону всех ,кто открывает глаза на "спец.операцию", которая является Геноцидом и Войной со стороны Путина.

Также артист отметил, что раньше он, возможно, и испугался бы подобных сообщений, но сейчас это у него вызывает совсем другие эмоции – злость и ненависть к тем, кто несет войну.

Напомним, Маша Ефросинина просветила россиян в эфире российской программы.

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