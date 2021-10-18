Потеря вкуса и панические атаки: украинские звезды рассказали о неприятных последствиях COVID-19

Большинство представителей шоу-бизнеса уже переболели COVID-19. Некоторых звезд до сих пор мучают неприятные последствия опасной болезни – психические проблемы и потеря вкуса

Павел Зибров, Андре Тан и Настя Каменских ощутили неприятные последствия коронавируса

Иногда последствия этой болезни тревожат сильнее чем ее симптомы: в основном, это временное "отключение" некоторых органов чувств. Жена украинского комика Юрия Ткача Виктория после перенесенного COVID-19 уже год не чувствует запахи.

Изначально пропали на две недели, потом как-то появлялись и опять пропали. Никто ничего не знает, как с этим бороться, что делать, – рассказывает Виктория.

Вкусовые рецепторы Виктории также пострадали:

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Вкусы есть, но они искаженные. Они не такие, как были. И половина еды абсолютно по-другому для тебя открывается. Поэтому готовка для меня – это некий квест. Я спрашиваю у Лизы, у Юры, не пересолила ли я, вкусно ли им, – делится жена Юрия Ткача.

Виктория Ткач уже год не чувствует запахи после коронавируса / Фото: Инстаграм

Ухудшение эмоционального состояния – типичный результат после выздоровления:

Потеря любой составляющей окружающего мира, конечно, приводит к дизадаптации и невротическим расстройствам, потому что, когда мы не чувствуем запах или вкус, что-то положительное, хорошее, когда мы этого лишаемся, все злит и в мире. Это ощущается, как одиночество, потому что мы не можем полноценно жить, – объясняет психиатр Светлана Исаенко.

Именно с такими последствиями столкнулась жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина:

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Был постковидний синдром, были такие панические атаки, такое нервное состояние, – признается Кристина.

Жена Владимира Остапчука Кристина / Фото: instagram.com/kristygor

Что такое панические атаки впервые ощутила на себе именно после коронавируса и певица NK:

COVID-19 я переболела в легкой форме, подумала: "И все?" Но через две недели сразу же у меня начались панические атаки. После первой панической атаки, которая у меня была, я попала в больницу. Я была в шоке, не знала, что с этим делать, ведь я никогда с этим вообще не встречалась. Но мне сказали: это нормально, главное не паниковать, – рассказывает Настя Каменских.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

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При первых признаках депрессии стоит сразу обратиться к врачу, как это сделал дизайнер Андре Тан:

У меня наложился и COVID, плюс еще эта депрессия, мне прям вообще не хотелось жить реально. И только благодаря психотерапевту я вышел из этого состояния, – делится Андре.

Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Долго не мог прийти в себя от перенесенного коронавируса и певец Павел Зибров. COVID-19 он болел дважды: первый раз – в легкой форме, а второй – в крайне тяжелой.

Уже с температурой 39 меня забрали в больницу, где я пролежал 11 дней. Был уже в маске кислородной. Потом упадок сил был страшный. Где-то полгода я чувствовал, что у меня не те силы. С аппетитом было плохо. Кислородная недостаточность все равно была, сатурация уменьшена, до сих пор она так. Слова иногда забываю в песнях, – признается Зибров.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

С какими последствиями столкнулись Мишель Андрате, Наталья Денисенко, Катерина Кухар и другие – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

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