Появились новые подробности о здоровье сына звезды "Дизель шоу", попавшего в тяжелое ДТП

Сын Егора Крутоголова Лев сейчас находится в больнице в Италии. Узнайте далее, как сейчас себя чувствует парень

Сейчас сын Крутоголова на лечении в Италии / Фото: instagram.com/dizelmano

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что сын Егора Крутоголова попал в аварию во время отборочных гонок WSK на трассе SouthGarda. Парень не смог избежать контакта, в результате чего перескочил через машину соперника и перевернулся.

Сейчас Лев Крутоголов по-прежнему находится в больнице. О его нынешнем состоянии сообщила мама – Екатерина Крутоголова.

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Сын Егора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

Всем привет! Новости с полей. Только что сыночек сделал свои первые шаги после того как…Правда споймал вертолетики, но справился с их управлением и сделал два мужественных шага до кресла! Всем спасибо кто переживает и интересуется. Медленно , но уверенно идем на поправку. Надеюсь скоро вернемся на свою любимую Батьківщину!

Также знаменитые родители делились с поклонниками подходами итальянских врачей. Во время одного из обходов врач...показывал фокусы пациенту.

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С такой заботой Лев быстро должен пойти на поправку, чего мы ему и желаем.

Напомним, Лев Крутоголов – старший сын Егора и Екатерины Крутоголовых. Он появился на свет в 2010 году. Парень очень увлекается гонками, а звездные родители поддерживают эти начинания. В 2017 году Лев стал чемпионом Украины по картингу.

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