Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героев Небесной сотни 🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Появились новые подробности о здоровье сына звезды "Дизель шоу", попавшего в тяжелое ДТП

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сын Егора Крутоголова Лев сейчас находится в больнице в Италии. Узнайте далее, как сейчас себя чувствует парень
Сейчас сын Крутоголова на лечении в Италии
Сейчас сын Крутоголова на лечении в Италии / Фото: instagram.com/dizelmano

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что сын Егора Крутоголова попал в аварию во время отборочных гонок WSK на трассе SouthGarda. Парень не смог избежать контакта, в результате чего перескочил через машину соперника и перевернулся.

Сейчас Лев Крутоголов по-прежнему находится в больнице. О его нынешнем состоянии сообщила мама – Екатерина Крутоголова.

Реклама

Сын Егора Крутоголова
Сын Егора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

Всем привет! Новости с полей. Только что сыночек сделал свои первые шаги после того как…Правда споймал вертолетики, но справился с их управлением и сделал два мужественных шага до кресла! Всем спасибо кто переживает и интересуется. Медленно , но уверенно идем на поправку. Надеюсь скоро вернемся на свою любимую Батьківщину!

Также знаменитые родители делились с поклонниками подходами итальянских врачей. Во время одного из обходов врач...показывал фокусы пациенту.

Реклама

С такой заботой Лев быстро должен пойти на поправку, чего мы ему и желаем.

Напомним, Лев Крутоголов – старший сын Егора и Екатерины Крутоголовых. Он появился на свет в 2010 году. Парень очень увлекается гонками, а звездные родители поддерживают эти начинания. В 2017 году Лев стал чемпионом Украины по картингу.

Также читайте откровения о здоровье Дарьи Донцовой.

Реклама

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять