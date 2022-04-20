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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Пожалуйста, не молчите: NK в США рассказала об ужасах войны и призвала помогать украинцам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 21:56
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Не секрет, что у NK большие планы на завоевание Латинской Америки. Украинская звезда выпустила альбом на испанском языке и уже не раз появлялась на американском ТВ, презентуя свои музыкальные новинки. Но в этот раз цель ее далекого путешествия – отнюдь не творчество
Настя Каменских отправилась в США с важной миссией
Настя Каменских отправилась в США с важной миссией / Фото: instagram.com/kamenskux

Недавно украинская певица Настя Каменских участвовала в благотворительном концерте в Испании, а теперь отправилась в США, чтобы рассказать всю правду о российской войне на еще большую аудиторию.

Настя Каменских дала интервью изданию HOLA! USA, где рассказала всю правду об ужасах, которые творит российская армия в Украине. Также она призвала помогать украинцам, ведь нам нужна теперь всяческая поддержка.

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На своей странице в Instagram артистка поблагодарила канал за то, что предоставили ей эту трибуну, и попросила всех донатить в помощь украинцам и делиться информацией об Украине в соцсетях, чтобы мир знал всю правду о преступлениях РФ на нашей земле.

Настя Каменских в США

Я бы очень хотела, чтобы этот разговор как и все мои поездки и выступления сейчас проходили по другому поводу, как это было когда-то. Однако сейчас главное для меня – чтобы больше людей в мире знали правду об этой страшной войне и помогали Украине на пути к миру! Поэтому я благодарна @holausa за возможность рассказать о войне в Украине и призываю каждого – #StandWithUkraine! Пожалуйста, не молчите – делитесь правдой об этой войне в ваших соцсетях, донатьте в фонды помощи украинцам, помогайте беженцам, выходите на мирные митинги в поддержку Украины и против войны. Любая помощь сейчас очень важна! Ибо у каждого украинца сегодня свое поле боя. И я горжусь украинским героизмом и нашим единством! Каждое свое выступление и каждое интервью я посвящаю Украине! И еще раз говорю на весь мир – Мы обязательно победим! Вместе!

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

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Напомним, Потап дал "полезный" совет российским оккупантам, который украинцы оценят!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Валерий Харчишин Валерий Харчишин
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Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
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Виктория Смиюха Виктория Смиюха
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Илона Гвоздева Илона Гвоздева
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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