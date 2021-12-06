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Позитив признался, что сейчас происходит в его личной жизни после развода

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 15:23
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О расставании Позитива ( Алексея Завгороднего) с женой Анной Андрийчук стало известно в конце апреля этого года
Алексей Завгородний рассказал о личной жизни после развода
Алексей Завгородний рассказал о личной жизни после развода / Фото: instagram.com/positiff

Солисту группы Mozgi Позитиву уже приписывали роман с Мишель Андраде, но певец все опровергает. Сейчас артист много времени уделяет музыке. Об этом сообщает "Новый канал".

На свидания я не хожу. Сейчас очень занят работой над собой и своим сольным альбомом. Могу сказать, что у меня свидания с музыкой и со студией. Конечно, если кто-нибудь меня пригласит, то с удовольствием пойду. Но сейчас мне не одиноко, не плохо, я точно не в активном поиске. Просто чувствую себя комфортно и погрузился в творчество. Это плюс после развода: ты можешь заняться собой. В отношениях делишь и время, и энергию 50 на 50. А теперь все чуть иначе, – признался Алексей Завгородний.

Позитив
Позитив / Фото: instagram.com/positiff

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Однако артист отмечает, открыт к новым знакомствам

Всегда готов! Это будет трудно, конечно, потому что я сложный мужчина. В принципе, со всеми творческими людьми нелегко, – рассказал Позитив.

Напомним, недавно экс-жена Позитива честно ответила на вопросы о разводе. Она призналась, что пара уже несколько лет не жила вместе. Инициатором расставания стала Анна.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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