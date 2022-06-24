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Позитив съехал с квартиры в студию звукозаписи и планирует воссоединение с Дорофеевой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 июня, 14:56
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В жизни певца случились кардинальные перемены. Далеко не последнюю роль сыграла война. Теперь все внимание Алексей сосредоточил на творчестве
Позитив заговорил о воссоединении с Дорофеевой
Позитив заговорил о воссоединении с Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/positiff

Еще вчера было сложно представить, что после многолетнего сотрудничества пути Позитив покинет продюсерский центр "MОЗGI Entertainment". Но теперь в жизни музыканта начался новый этап.

Сейчас Позитив полностью посвятил себя сольной карьере и работает над созданием новых песен. Правда, как и у многих артистов, заработки певца серьезно упали в связи с войной в Украине. Поэтому, в качестве экономии бюджета Позитив переехал жить в студию.

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Я отказался от квартиры, которую я снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась сейчас, сейчас артисты в затруднительном положении, все артисты. Я бы не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы. Но я думаю, что мы это можем это пережить, – рассказал исполнитель в интервью "МУЗВАР".

Совсем скоро Позитив планирует выпустить новый сольный трек на украинском языке и готов к новым творческим вершинам.

А после того, как для благотворительных концертов объединился первый состав Quest Pistols, украинские слушатели заговорили о воссоединении "Время и Стекло". Позитив признался, что не против такой инициативы.

Я думаю, что это правда нужно сделать. Надо у Нади списать, насколько она сейчас занята. Она ведь там (в Европе – ред.), я – здесь. Конечно, можно это сделать и дистанционно. С Надей мы разговаривали о треке, который я могу для нее написать или мы сделаем что-нибудь новое. Я думаю, что это не за горами, – поделился певец.

Ранее Надя Дорофеева подтвердила роман с Михаилом Кацуриным.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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