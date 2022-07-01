Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Позор в прямом эфире: Юрий Бардаш обвинил украинских артистов в рекламе войны и нацизме. Что еще?

Актуально
Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 21:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Этот эфир основателя группы "Грибы" и бывшего продюссера WELLBOY будут обсуждать не один день. "Сегодня" собрал самые скандальные высказывания Бардаша в прямой трасляции
Юрий Бардаш оскандалился в прямом эфире
Юрий Бардаш оскандалился в прямом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 30 июня, скандальный продюсер сравнивал украинцев с нацистами фашистской Германии. После шквала критики Юрий анонсировал прямой эфир у себя в Instagram вечером, 01 июля. И лучше бы для своей репутации он этого не делал. Сказанные слова шокировали зрителей, среди которых было немало звездных коллег. Речь Бардаша, например, слушал Антон Вэльбой. Который недавно заявил о том, что больше он с продюсером не сотрудничает.

"Украинские артисты рекламируют войну"

Всех представителей шоу-бизнеса, которые колесят по миру с благотворительными концертами и волонтерят Бардаш назвал нацистами. Также, одиозный продюсер обвинил коллег в рекламе войны. А все выступления назвал тщеславием.

Реклама

Досталось Сергею Притуле и его инициативе по сбору 500 млн гривен на покупку турецких "Байрактаров" для ЗСУ. Телеведущего и его команду Бардаш обвинил в коррупции.

Все ребята, которые собирают на "Байрактары", все крадут деньги с этих фондов, потому что там кажется 30% на карман кладется сразу. И за эти деньги все живут прекрасно. А вы отдайте последнюю копейку, простой народ, – сказал Бардаш.

Продюсер дал понять – он не поддерживает всех, кто выкладывает сториз про войну в Украине. А тех "шоуменов" которые делают это засудил в популяризации ненависти к росиянам. Зрители прямомого эфира мягко говоря были в шоке.

Зрители прямого эфира были мягко говоря шокированы. Скриншот: Instagram/george.bardash

Про Россию и гражданство

В ходе прямого эфира Бардаш дал понять: он не против "русского мира" в Украине. Народы бывшего СССР называл братскими. А фраза "мы ничем не лучше чем белорусы и россияне" вызвала бурю негодования в комментариях. Толи еще будет, когда знаменитости посмотрят запись умозаключений Юрия.

Реклама

Вместо того чтобы вместе плакать, украинцы начали называть россиян свинособаками. А в российском обществе произошла консолидация, – подытожил Бардаш.

Также, Юрий признался: он с 2007 года имел дела с РФ. Какие именно не уточнил.

Потенциал этой страны не сравнится ни с одной страной мира, – сказал любитель РФ.

А вот наличие у себя российского паспорта Бардаш не подтвердил. Назвав разговоры о гражданстве слухами.

Реклама

"Я не знаю кто такой Бандера". Проблемы Бардаша с историей

В ходе прямого эфира продюсер дал понять – по ситуации в родной стране он не ориентируется. Ракетный удар по роддому в Мариуполе он переместил в Харьков. Не мог точно сказать что происходило в Украине в 2014 году на Майдане, так как "тогда было много вечеринок в стране и наркотиков".

Скандальный прямой эфир Бардаша. Скриншот: Instagram/george.bardash

Кто такой Степан Бандера продюсер не в курсе. Так и сказал. Видимо поэтому Бардаш назвал его Бендерой. Слоган "Україна понад усе" отнес к клановой группировке. И всех кто произносит его сравнил со стадом коров.

Фразу "Слава Україні" Бардаш уважает. А вот "Україна понад усе" считает фашизмом. И советует всем посмотреть двухчасовой фильм на его странице по этой теме.

Зрители упрекнули Бардаша в необразованности. Скриншот: Instagram/george.bardash

Где сейчас Юрий Бардаш?

В прямом эфире продюсер признался: 21 февраля он с семьей улетел на Iри-Ланку. Там 23 февраля он отпраздновал свое 39-летие. Сейчас же одиозный продюсер в Грузии.

Многие зрители прямого эфира спрашивали в комментариях у Бардаша где конкретно. Но ответа не получили. Что же, все самое интересное только начинается. Ждем реакцию знаменитостей.

Юрий Бардаш не ответил на вопрос где именно в Грузии находтся. Скриншот: Instagram/george.bardash

Посмотреть первую часть скандального интервью вы можете на нашем YouTube канале. (ЗАГРУЖАЕТСЯ, зайдите пожалуйста на страницу чуть позже)

Напомним, раньше мы рассказывали что Алле Пугачевой рашисты угрожают обнародованием компромата на певицу.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять