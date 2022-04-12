Предательница! На Рамину Эсхакзай резко набросились в Сети из-за ее отъезда в Австрию

Украинская ведущая и блогерша сообщила, что получила вид на жительство в Австрии. На такую новость сразу же отреагировали хейтеры

Рамина получила вид на жительство в Австрии / Фото: instagram/raminalalala

Недавно Рамину Эсхакзай жестко раскритиковали из-за языка. И вот ведущей снова досталось. Но на этот раз из-за ее отъезда в Австрию.

Известно, что несколько недель назад Рамина уехала за границу, чтобы эвакуировать свою маму из Киева. А на днях блогерша сообщила , что она получила вид на жительство в Австрии.

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Скриншот Instagram

Такое известие возмутило пользователей Instagram. Некоторые даже обвинили Рамину в зраде! В то же время самая ведущая не стала молчать и уже отреагировала на критику.

Что касается Австрии. Когда мы пересекли границу, первое, что у нас спросили, будем ли мы здесь больше или меньше двух дней. Мы сказали, что больше. И нам ответили, что если мы находимся здесь больше этого срока, необходимо обязательно зарегистрироваться, – объяснила Рамина.

Ведущая подчеркнула, что фолловеры совершенно не правы в том, что обвиняют ее в переезде в Австрию. Она отметила, что не собирается уезжать из Украины.

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Честно, вас еще не подзаи*ало доколуповаться до меня по любому поводу. Я не знаю, откуда у вас есть столько времени и энергии, потому что потом, когда вас спросят: "Чем вы занимались во время войны?", то вы ответите: "А я зае*овал Рамину, а я обсуждал ее, пока другие занимались делами", – обратилась к хейтерам Эсхакзай.

Скриншот Instagram

А для тех людей, которые считают Рамину предательницей, ведущая объяснила, что такое вид на постоянное проживание. Также она подчеркнула, что точно обязательно вернется на родину.

Скриншот Instagram

В Австрии ВНЖ – это карточка временного убежища. Эта карточка предоставляется всем, кто просит временного убежища. Для украинцев действует отдельное правило: возвращаться на родину можно, летать по Европе тоже можно. Вы боитесь, что я не вернусь. Не дождетесь, вернусь, – сказала Рамина.

Напомним, ранее на ресторатора Михаила Кацурина набросились в Сети из-за донатов и Дорофееву.