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Предательство? Экс-продюсер WELLBOY Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 июля, 10:07
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Звездный беглец раскрыл очередную советскую протухшую консерву. Ни с того ни с сего он прицепился к украинскому лозунгу "Україна – понад усе!". Что известно о позиции Бардаша и где он сейчас – читайте в материале
Юрий Бардаш снова пробил дно
Юрий Бардаш снова пробил дно / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 февраля, когда все украинские звезды озвучили гражданскую позицию и встали на защиту Родины, Юра Бардаш так и не нашел в себе силы публично осудить действия рашистов в Украине. Из-за этого WELLBOY и его команда разорвали сотрудничество с продюсером .

Сейчас Юрий Бардаш отсиживается в Грузии. В своих соцсетях он часто продвигает наработанные пропагандистские месседжи Кремля о "нацистах", а также публикует информацию о...Югославских войнах.

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На днях продюсер пробил очередное дно. В Instastories он сравнил украинцев с...фашистами . А именно, Бардаш провел параллели между лозунгом "Германия – превыше всего" (Deutschland über alles), которую часто можно было услышать от немецких лидеров во время Второй мировой войны, с украинским лозунгом "Україна – понад усе!".

В stories Бардаш использовал кадры из советского фильма, где немецкая фраза была написана на столбе концлагеря времен Второй мировой войны.

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После этого он запостил видео украинской молодежи, которая в вышитых сорочках, веночках и с сине-желтыми флагами восклицает: "Україна – понад усе!".

Юра Бардаш оказался рашистом. Фото: скриншот с видео

Финализирует свой так сказать "каминг-аут" продюсер текстом из собственной песни Outro: "Я не хочу быть, как ты. Иду в отказ – озноб, оскомина. Ты слагаешь мечты, а это звук моего региона".

Но на этом Юра не закончил свой перформанс. Сравнив два лозунга, Бардаш устроил опрос, в котором говорилось: на самом деле "Украина – превыше детей и жизней людей". Очевидно для продюсера, рашизм – превыше всего. Таким образом, он показал всю свою циничную сущность и дал понять, что он поддерживает захватчиков.

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Скриншот Instagram

По итогам его опроса, 76% считают, что "Україна – понад усе!", а 24% назвали лозунгом "фашистским".

Скриншот Telegram

Гражданство РФ у Бардаша

Медиа-проект "Нахиба" провел расследование и выяснил, что Юрий еще до 24 февраля имел принадлежность к РФ.

По данным расследования, у Бардаша есть российское гражданство и прописка в Кутузовском проспекте в Москве. Его квартира находится в элитном районе возле станции метро "Киевская".

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Также отмечено, что по российскому паспорту Бардаш совершал перелеты рейсом Киев-Москва еще в 2015 году.

Как сообщает Telegram-канал "Музвар" продюсер покинул Украину уже после 24 февраля, когда выезд мужчинам был запрещен. Не исключение, что сделал он это по своему российскому паспорту.

Кратко о Юрии Бардаше

Юрий Бардаш родился в Алчевске (ныне временно оккупированы территории Луганской области). Воспитанник интерната. Приехав в Киев, зарабатывал на жизнь танцевальными выступлениями.

В 2000-х годах начал карьеру продюсера. Занимался такими проектами как Quest pistols, Quest pistols Show, "Нервы", "Луна", "Грибы", "Коррупция", "Бамбинтон", "Метель", Force и другими. Участвовал в клипах украинского исполнителя Кузьмы Скрябина и российского рэпера Сереги.

С 2018 года сольно выступает на сцене под псевдонимом Youra.

В 2019 году Бардаш во время интервью с Юрием Дудем начал озвучивать кремлевские нарративы о войне на Донбассе и мифическую травлю русскоязычного населения.

Напомним, на днях звезда сериала "Каменская" Сергей Гармаш приехал в оккупированный Херсон. Что актер-путинист там забыл – читайте в материале.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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