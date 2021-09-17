Представлены 25 финалисток конкурса Мисс Украина-2021: фото всех участниц

Финал 30-го шоу красоты "Мисс Украина" состоится 21 октября. Среди 25 участниц выберут лучшую, которой достанется корона, стоимостью 3 миллиона долларов

Представлены участницы конкурса "Мисс Украина-2021" / Фото: Instagram

В этом году организаторы конкурса представили публике новую корону для конкурса "Мис Украина – 2021", которая изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. Изделие также украсили 1250 бриллиантами и 27 сапфирами.

Именно эта корона достанется победительнице "Мисс Украина-2021". Ее имя мы узнаем уже в следующем месяце. А пока предлагаем взглянуть на ТОП-25 участниц, которые прошли в финал конкурса.

Участницы "Мисс Украина-2021"

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Организаторы "Мисс Украина" рассказали, что во время подготовки с конкурсу было обработано более 20000 анкет, а также проведены открытые кастинги в Одессе, Харькове, Львове и Киеве.

А из-за изменений в отборе девушек, в Сети обсуждали строгие правила конкурса и то, что организаторам якобы сложно найти идеальных претенденток.

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