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Приходько, Билык, Остапчук и другие звезды высказались о создании факультета TikTok в Украине

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 18:50
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В сентябре в университете культуры, ректором которого является Михаил Поплавский, открыли первый в мире факультет TikTok. Это событие не прошло и мимо звезд
Звезды прокомментировали создание TikTok факультета в Украине
Звезды прокомментировали создание TikTok факультета в Украине / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/mashukovsky

Новость вызвала бурную дискуссию в Сети, споры и, конечно же, сотню мемов. Мы уже даже придумали, кто бы мог преподавать на факультете TikTok в университете КНУКиИ. В итоге украинцы разделились на два лагеря и среди представителей шоу-бизнеса нашлись как те, кто за такую инициативу, так и те, кто против.

Своим мнением украинские знаменитости поделились в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

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Певица Анастасия Приходько с улыбкой отнеслась к происходящему.

Если бы это происходило КИМО или в Шевченко, я бы переживала. А так, какой университет – такой и факультет. Университет просто очень веселый – там есть все: от парикмахеров до тик-токеров, – сказала Анастасия Приходько.

Певица, судья шоу
Певица, судья шоу "Співають всі!" Анастасия Приходько / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поддерживает идею создания блогер Олег Машуковский, который был признан тик-токером года. В свое время вместо университета он выбрал блогерскую деятельность.

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И то, что Поплавский сделал свой факультет, это заслуживает уважения. Потому что камон, наконец таки у людей, которые творческие, которые занимаются соцсетями, есть что-то, за что они могут получить гарантию, что они делают это не зря. То есть они снимают TikTok не зря, они могут что-то за это получить – образование либо похвалу от университета, – сказал Машуковский.

Олег Машуковский и Оля Полякова
Олег Машуковский и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashukovsky

Певица и бывшая выпускница университета им. Поплавского, Ирина Билык уверена, что любое обучение – это полезно для подростков.

Я уважаю все что делает Поплавский, потому что это обучение, обучение для детей любое – это полезно. Пусть они изучают нормальный TikTok, а не какой-нибудь глупый с какими-то плохими словами и действиями, – прокомментировала певица.

Ирина Билык
Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Супруга ведущего телеканала "Украина" Владимира Остапчука, Кристина Остапчук, считает, что Михаил Поплавский – большой молодец.

Потому что он идет всегда в ногу со всем современным. Нужен ли нужен факультет – это не мне решать. Отдала бы я туда детей своих? Я вообще считаю, что они пусть сами выбирают, куда идти. Но в качестве основного обучения или профессия – то нет, – поделилась Кристина.

Владимир и Кристина Остапчук
Владимир и Кристина Остапчук / Фото: пресс-служба

Певица Ольга Цибульская не просто поддержала идею факультета TikTok, но и была шокирована, увидев гневные посты в соцсетях.

Михаил Михайлович взрослый мужчина, но он постоянно держит руку на пульсе трендов. И его учебное заведение всегда в числе первых, особенно что касается шоу-бизнеса. Я просто в шоке была, когда видела эти хейтерские посты в Фейсбуке с отметками министра культуры, чтобы обратил на это внимание, – призналась Цыбульская.

Оля Цибульская с сыном Нестором
Оля Цибульская с сыном Нестором / Фото: instagram.com/cybulskaya

Певец Сергей Мироненко согласился, что тик-токеры – это тоже профессия, и много тик-токеров зарабатывают на этом.

Но чтобы открыть факультет TikTok – ну, Михаил Михайлович, не знаю. Извините, я у вас учился на трех факультетах, но не на TikTok, – сказал артист.

Сергей Мироненко
Сергей Мироненко / Фото: instagram.com/mironenko.me

Полный выпуск "Зіркового шляху" – смотрите в видео:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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