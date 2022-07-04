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Приходько вспомнила дружбу с путинисткой Гагариной: "Какой мр*зью была – такой и осталась"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 июля, 12:11
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Еще задолго до войны Настя увидела всю сущность коллеги из РФ. Что стало последней каплей в ее дружбе с Гагариной – "Сегодня" расскажет
Анастасия Приходько прошлась по Полине Гагариной
Анастасия Приходько прошлась по Полине Гагариной / Фото: Коллаж: Сегодня

Анастасия Приходько не стесняется открыто говорить то, о чем думает и о ком. Недавно певица жестко прошлась по рэперу Потапу, вспомнив ему 2014 год, Кремль и штаны.

Сейчас артистка откровенно решила рассказать об отношениях с рашисткой Полиной Гагариной. В интервью "МУЗВАР" Приходько призналась, что в далеком 2011 году они дружили.

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Более того, Гагарина приезжала к Приходько в Киев и даже жила у нее дома!

Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы делали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она надевала мои украшения, ночевала у меня дома. Я ее поддерживала, хотя тогда была гораздо выше ее по музыкальным достижениям и более медийной, чем она, – поделилась Настя.

Приходько и Гагарина когда-то были подружками
Приходько и Гагарина когда-то были подружками

Однако вскоре Приходько полностью разочаровалась в Гагариной, как в артистке и человеке, после одного ее поступка.

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А вот когда она подписала контракт с Константином Меладзе… У меня был концерт, и Полина согласилась петь "на разогреве". И она мне звонит по телефону и говорит: "Сними афишу, я выступать не буду". На мой вопрос: "Почему?", она ответила, что теперь работает с Костей, а мы с ним больше нет: "Я не хочу быть с тобой связана" , – вспомнила слова Гагариной Приходько.

Настя также высказалась о выступление Полины на путинском концерте в московских Лужниках в марте 2022 года:

Когда она вышла я увидела, какой мр*зью была – такой и осталась. А что изменилось?!, – заявила певица.

Напомним, в апреле Анастасия Приходько высказалась о своей карьере в России . В свое время она представляла страну-агрессора на конкурсе "Евровидение", но на этом все закончилось.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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