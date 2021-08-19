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Приходько вступилась за Зиброва и раскритиковала концерт ко Дню Независимости: Вы им просто не нравитесь

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 августа, 13:39
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Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась, что ее не пригласили выступить на концерте к 30-летию Украины и поддержала своего коллегу Павла Зиброва, который тоже не выйдет на сцену
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

После того как Павлу Зиброве отказали в участии в концерте ко Дню Независимости из-за его характера, коллега артиста, Анастасия Приходько, решила высказаться насчет происшедшего. Как известно, на концерте выступит 35 украинских артистов, каждый из которых сделал вклад в развитие украинской музыки. Поэтому певицу расстроил тот факт, что и ее не пригласили участвовать в этом важном мероприятии.

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По словам Анастасии Приходько в Instagram, ее обидело, что многие артисты, сделавшие весомый вклад в развитие музыки в Украине, остались за бортом.

Если верить цитатам в СМИ, их просто вычеркнули из списка, настаивая, что "у нас только лучшие из лучших". Да, меня очень зацепил скандал, связанный с Павлом Зибровым. Первый вопрос: по какому критерию и кто решал, кто лучше? Люди, которые ещё не родились, когда Павло Зибров уже вносил свой вклад в историю, а сейчас решают, что Паша "не лучший"? Или его композиция "Крещатик" не относится к золотым хитам Украины? Например, у меня есть вопрос к ряду артистов, которые в списке и хочется спросить, что они там делают? – написала певица.

Анастасия Приходько упомянула Таисию Повалий, которая внесла весомый вклад в развитие украинской музыки.

Но, она не выступает потому, что в свое время выбрала гастроли в России, а другие артисты, которые ездили в Россию будут петь на концерте! Ну...как бы да? Но, они же "лучшие из лучших"… – написала Приходько.

По словам Приходько, артистам не стоит расстраиваться из-за того, что они не в числе выступающих. Певица считает, что здесь дело не в том, относится ли артист к творению украинской истории, а лишь вопрос симпатии организаторов концерта.

Я, например, тоже вообще ничего не сделала для Украины, не отказалась от российских гастролей, песня "Мамо", которая была написана специально для украинского Евровидения и "Герої не вмирають", которая стала неким символом в зоне АТО, отношения к Украине не имеют, – добавила певица.

Анастасия Приходько прокомментировала концерт ко Дню Независимости Украины
Анастасия Приходько прокомментировала концерт ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/prykhodko_official

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Напомним, что ранее режиссер-постановщик концерта Катя Царик рассказала, что 98% мероприятия будут звучать. украиноязычные песни.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

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