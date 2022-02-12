Привет врагам? Какой посыл несет "вороний" костюм солистки Go_A на Нацотборе (фото)

Сегодня, 12 февраля, проходит Нацотбор на "Евровидение-2022". Восемь участников соревнуются за право представлять страну на конкурсе. Событие началось с яркого выступления Go_A с их хитом SHUM

Солистка Go_A раскрыла секрет своего необычного наряда на Нацотборе / Фото: "Сегодня"

Группа Go_A открыла Нацотбор на "Евровидение-2022", который проходит в Центре культуры и искусства НАУ. Внимание зрителей привлек необычный наряд солистки Екатерины Павленко. Самым ярким элементом платья являются птицы, похожие на ворон.

Журналисты "Сегодня" находятся за кулисами Нацотбора и уже успели пообщаться с Екатериной и расспросить ее о наряде.

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Наряд создал дизайнер Назар Дидык, который делал мне наряд на шоу "Маска" и "Мисс Украина". Он экспериментатор, а я люблю эксперименты! Эти птицы – моя личная "отсылочка" некоторым людям, – загадочно говорит Екатерина.

На наш вопрос о том, не являются ли птички воплощением ее врагов или конкурентов, артистка ответила:

Может быть, не хочу говорить, – сказала Павленко.

Екатерина Павленко раскрыла тайный посыл ее наряда на Нацотборе / Фото: "Сегодня"

Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем Национального отбора на "Евровидение-2022". Одним из самых трогательных выступлений стал номер Barleben. После его выступления жюри встали и аплодировали ему стоя. Как отреагировал на это артист – читайте в нашем материале.