Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал «Наш» закрыт ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💥 Расстрел на "Южмаше"
Поиск на segodnya.ua

Paparazzi

У Серова ребенок

Звезда Евровидения

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Привет врагам? Какой посыл несет "вороний" костюм солистки Go_A на Нацотборе (фото)

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 20:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня, 12 февраля, проходит Нацотбор на "Евровидение-2022". Восемь участников соревнуются за право представлять страну на конкурсе. Событие началось с яркого выступления Go_A с их хитом SHUM
Солистка Go_A раскрыла секрет своего необычного наряда на Нацотборе
Солистка Go_A раскрыла секрет своего необычного наряда на Нацотборе / Фото: "Сегодня"

Группа Go_A открыла Нацотбор на "Евровидение-2022", который проходит в Центре культуры и искусства НАУ. Внимание зрителей привлек необычный наряд солистки Екатерины Павленко. Самым ярким элементом платья являются птицы, похожие на ворон.

Журналисты "Сегодня" находятся за кулисами Нацотбора и уже успели пообщаться с Екатериной и расспросить ее о наряде.

Реклама

Наряд создал дизайнер Назар Дидык, который делал мне наряд на шоу "Маска" и "Мисс Украина". Он экспериментатор, а я люблю эксперименты! Эти птицы – моя личная "отсылочка" некоторым людям, – загадочно говорит Екатерина.

На наш вопрос о том, не являются ли птички воплощением ее врагов или конкурентов, артистка ответила:

Может быть, не хочу говорить, – сказала Павленко.

Екатерина Павленко раскрыла тайный посыл ее наряда на Нацотборе
Екатерина Павленко раскрыла тайный посыл ее наряда на Нацотборе / Фото: "Сегодня"

Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем Национального отбора на "Евровидение-2022". Одним из самых трогательных выступлений стал номер Barleben. После его выступления жюри встали и аплодировали ему стоя. Как отреагировал на это артист – читайте в нашем материале.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять