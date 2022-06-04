Продюсер Алена Мозговая набила символическое тату на пол руки: Воплощение идеи цветущей Украины (фото)

Украинская продюсер поделилась в соцсети фото с новой патриотической татуировкой и рассекретила ее значение

Алена Мозговая показала поклонникам свое патриотическое тату. / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Алена Мозговая, которая объяснила, почему рашисты завидуют украинцами, решила несколько изменить свой имидж, добавив яркий рисунок на теле.

Продюсер набила на пол руки тату в виде цветов и трезубца с мечом. Мозговая написала в Instagram, что воплотила именно то, о чем сейчас мечтает – это цветущая, счастливая и непобедимая Украина.

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Новое тату продюсера

Мы закончили наш шедевр. Спасибо @teterina_tattoo за талант, за терпение, за воплощение идеи процветающей Украины, которая всегда готова к защите! Цветы и Трезубец с мечом – это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю! И так будет! Победа, восстановление и со временем, цветущая, счастливая, сильная и непобедимая Украина! – поделилась продюсер.

Патриотическое тату Мозговой / Фото: instagram.com/mozgova0902

Фолловеры в восторге от такого решительного шага Алены Мозговой:

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Невероятно красиво!

Очень хорошо! Вы бесстрашная женщина!

Супер.

Скриншот Instagram

Все эти месяца полномасштабной войны Алена Мозговая активно выражает свою позицию и открыто осуждает рашистов. В частности, она поставила на место прислужника Путина Ивана Охлобыстина.

Также раньше продюсер объясняла, почему на РФ не осталось адекватных и здравомыслящих политиков и активистов.