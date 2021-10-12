Продюсер Вадим Лисица предложил разрешить выступать российским звездам в Украине, но с одним условием

Известный украинский продюсер прокомментировал петицию Игоря Кондратюка о запрете в Украине концертов российских исполнителей

Вадим Лисица прокомментировал петицию Игоря Кондратюка / Фото: Facebook

Вадим Лисица предложил вариант, на каких условиях российские звезды могли бы давать концерты в Украине.

У меня своя позиция по этому поводу, она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно, и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию, - сказал украинский продюсер в эфире "Украина 24".

Вадим Лисица / Фото: Instagram

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Вадим Лисица считает, что не многие российские артисты согласились бы ездить сюда и платить деньги украинской армии.



Что касается украинских артистов, которые ездят в Россию , он назвал ситуацию сложной. Но отметил, сейчас не так много таких звезд, у которых есть концерты в России.

И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. Это нормально, – добавил Вадим Лисица.

Напомним, петиция Игоря Кондратюка о запрете концертов артистов из РФ набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь инициативу продюсера должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.