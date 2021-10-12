Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили

Петиция Кондратюка

ДТП с Собчак

Каминг-ауты звезд

Заявление Притулы

Книга Бритни

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Продюсер Вадим Лисица предложил разрешить выступать российским звездам в Украине, но с одним условием

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
12 октября, 10:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный украинский продюсер прокомментировал петицию Игоря Кондратюка о запрете в Украине концертов российских исполнителей
Вадим Лисица прокомментировал петицию Игоря Кондратюка
Вадим Лисица прокомментировал петицию Игоря Кондратюка / Фото: Facebook

Вадим Лисица предложил вариант, на каких условиях российские звезды могли бы давать концерты в Украине.

У меня своя позиция по этому поводу, она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно, и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию, - сказал украинский продюсер в эфире "Украина 24".

Вадим Лисица
Вадим Лисица / Фото: Instagram

Реклама

Вадим Лисица считает, что не многие российские артисты согласились бы ездить сюда и платить деньги украинской армии.

Что касается украинских артистов, которые ездят в Россию , он назвал ситуацию сложной. Но отметил, сейчас не так много таких звезд, у которых есть концерты в России.

И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. Это нормально, – добавил Вадим Лисица.

Напомним, петиция Игоря Кондратюка о запрете концертов артистов из РФ набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь инициативу продюсера должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Все обсуждают
Первое интервью Ани Лорак после 7 лет молчания
Что сказала певица?
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять