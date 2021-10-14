Прогуливал уроки и шел на медаль: Олег Маслюк рассказал школьные истории, в которых многие увидят себя

Олег Маслюк – актер юмористического шоу "Мамахохотала", которого публика обожает за природную харизму и талант. А недавно Олег снялся в комедии "Бурштинові копи"

Олег Маслюк вспомнил интересные истории со школьных лет / Фото: пресс-служба

В новом фильме Олег Маслюк играет одну из главных ролей – сельского полицейского Богдана, который вместе с напарником Максом (Евгений Янович) бросает вызов янтарной мафии.

Каким Олег был в школьные годы, что ему больше всего запомнилось и какие курьезы случались – об этом всем актер рассказал в интервью. А еще показал свои юношеские фото.

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Олег, расскажи о своих школьных годах. Какими были они и каким был ты?

Я был человеком, который шел на медаль. Как-то так. Это было не совсем мое решение, но у меня так получалось по оценкам, что нужно, чтобы я был медалистом. Поэтому в старших классах приходилось немного учиться, не без этого.

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Олег Маслюк в школьные годы / Фото: пресс-служба

Школа у меня ассоциируется с какими-то прикольными моментами. У меня даже сейчас друзья еще со школы: мы до сих пор встречаемся, ходим друг к другу на дни рождения. Вот у одного из одноклассников недавно свадьба была. Поэтому как-то с теплом, благодарностью и приятными эмоциями вспоминаю школу.

Каким я был? Такой вроде ботанчик, но нет. А вроде и не дебошир. Спокойный парень, ходил себе с портфелем и учебниками. Иногда могли немножко побегать, подурачиться, но так, чтобы прямо вызвали родителей в школу, такого не было.

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Дружный был с одноклассниками?

Судя по предыдущему ответу, да. Знаете, у нас в классе как раз моя компашка, с которой я до сих пор дружу, была своеобразным ядром. Мы и поддерживали все эти дружеские связи в коллективе. И он у нас был достаточно слаженным.

Олег Маслюк / Фото: пресс-служба

Единственное что, конечно, после девятого года учебы многие начали переходить в лицеи или в высшие профессиональные училища. Потому тут произошла потеря многих контактов. А так, почти со всеми, кто дошел до одиннадцатого класса, мы даже сейчас можем переписываться и со многими встречаемся.

Брал ли ты участие в каких-то олимпиадах?

Да, брал. Меня отправляли на все, но толку с того было не так много, как хотелось (улыбается – ред.). Из всего я, по-моему, в классе восьмом или девятом взял второе место по Киеву на олимпиаде по истории. И, кажется, в десятом – выиграл биологию, но это по району, то есть несущественно.

Кард из шоу "Мамахохотала" / Фото: пресс-служба

Я помню, на меня очень большие ставки делала учительница украинского языка. Особенно касательно участия в конкурсе имени Петра Яцика. В наше время туда отправляли просто всех, мне казалось. И моя учительница все говорила: "Ну, когда же ты Яцика уже возьмешь?". И я с такими надеждами участвовал, но как-то с Яциком не сложилось.

Каким был твой любимый предмет в школе?

Я, кстати, интересовался многими предметами. Но здесь лучше сказать, какой я лучше знал и потому он мне больше всего нравился. И размышляя с такой позиции, это была история. Хотя я учился в физмате, то есть учил и много математики. У нас был такой прямо специфически-математический уклон. Такие вот у меня были исторически-математические басни, можно сказать (улыбается – ред.).

Олег Маслюк в школьные годы/ Фото: пресс-служба

Но вот как раз на истории меня никогда не спрашивали. Ты знаешь, готовишься, сидишь с этой поднятой рукой – и напрасно. Я просто где-то уже в выпускных классах понял, что это вообще не метод зарабатывать оценки. Вот захотят – спросят, зачем вот… Но однажды я таки "попал". Я что-то не прочитал, и тут меня вызывают. Думаю: "Где же вы были два года?". Я, значит, встаю и начинаю выдумывать. Конечно, помогли какие-то там сопутствующие знания, как-то вырулил на десять (смеется – ред.).

А какой предмет откровенно не любил?

Мне очень трудно давались иностранные языки. Особая война у меня была с немецким. Но он закончился в восьмом классе. И английский как-то так тяжеловато шел, натужно. Я, когда чувствую, что не в своей тарелке, начинаю нервничать и у меня не получается. И вот как раз с языками иностранными было непросто. А с остальными предметами, в принципе, вполне нормально было.

Олег Маслюк на съемках "Мамахохотала" / Фото: пресс-служба

Какое твое самое яркое воспоминание со школы?

У меня их много. Но как-то особенно в памяти отложились наши прикольные локационные поездки. Когда выезжали не всем классом, а небольшой группой куда-то на несколько дней. У нас был такой поезд, на котором мы ехали, и прямо в нем же оставляли вещи. Выходили, гуляли, ночевали где-то, а потом возвращались на следующий день, а в поезде это все нас ждало. Было очень комфортно, что ничего не надо забирать с собой. Это какие-то такие приятные воспоминания. Тогда новые эмоции дружбы открывались, как-то все по-другому было. Конечно, когда уже учишься в выпускных классах, то можешь позволять себе немного больше. Там было много ярких моментов, о которых сейчас неудобно вспоминать.

Олег Маслюк / Фото: пресс-служба

Поделись воспоминанием о самой курьезной ситуации, которая случалась во времена школы?

Однажды у нас был какой-то зимний праздник. Наверное, классе в девятом. Я учился в "Б" классе, а на параллели было еще три класса – "А", "В" и "Г". Значит, во время какой-то давки у подарков кто-то кого-то толкнул. И тот, кто упал, оказался парнем с "А" класса. Здесь не лишним будет вспомнить, что наш "Б" класс был лицейским, и нас не очень любили, считали зазнайками. И в конце концов, коалиция из трех параллельных классов решила нас немного отдубасить. Не знаю, насколько это курьезный случай, но точно есть что вспомнить. Мы все возвращались домой по частям. Вот такая история.

Олег Маслюк и Алексей Рева и Иван Малашенко / Фото: пресс-служба

Вот это воспоминание! А уроки ты прогуливал?

У нас когда-то была такая замануха – двумя первыми уроками стоял Труд. Я как-то технически их просыпал, или приходил сразу на второй. Все равно на Труде у нас все занимались уборкой территории. Как-то это не очень меня привлекало. А другие уроки – нет, не прогуливал. Университет – немного другое дело, а в школе как-то ходил. Возможно, иногда уже и через силу, но ходил.

Что посоветуешь современным школьникам?

Школьники, вам я советую ценить те годы, в которых сейчас живете. Потому что потом, когда будете идти в университет, вы будете говорить, как было прикольно в школе. Когда устроитесь на работу, будете говорить, как было круто в универе. А здесь уже все! Вы уже будете взрослыми. Поэтому нужно ценить эти годы.

И скажу так: нельзя "забивать" на школу в плане учебы, но надо понять, что оценки, которые вам ставят, важны до тех пор, пока вы не поступите в университет, или не пойдете работать. Оценка – вещь субъективная, но надо обретать багаж знаний. Он вам в будущем обязательно понадобится. По крайней мере, для того, чтобы хоть как-то выпендриваться перед друзьями, или хоть перед кем-то (смеется – ред.). И советую кайфовать. Именно так, кайфуйте!

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