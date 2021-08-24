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Прошла без очереди: в Киеве людей не пустили на концерт Бочелли, но Поляковой удалось прорваться

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 августа, 21:03
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На праздничном концерте знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли выступил с Тиной Кароль, Джамалой и Людмилой Монастырской. На мероприятии присутствовал президент Украины с супругой
Концерт Андреа Бочелли в Киеве прошел со скандалом
Концерт Андреа Бочелли в Киеве прошел со скандалом / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Кроме Владимира и Елены Зеленских, выступлением Бочелли в Мариинском парке в Киеве наслаждались украинские депутаты с супругами, а также некоторые украинские знаменитости: прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг премьер Национальной оперы Александр Стоянов, гимнастка Лилия Подкопаева и...Оля Полякова, которая прорвалась сквозь разъяренную толпу украинцев.

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Ранее мы, к слову, публиковали поздравления украинских знаменитостей с Днем Независимости Украины.

Владимир и Елена Заленские на концерте Андреа Бочелли в Киеве
Владимир и Елена Заленские на концерте Андреа Бочелли в Киеве / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Что произошло

Соответствующее видео с Поляковой появилось в Telegram-канале издания "Букви". На ролике видно, как артистка прорывается сквозь охрану из толпы людей, которые тоже хотели посетить концерт.

До сих пор так и неясно, какая именно система пропуска действовала на концерте, ведь охрана требовала у посетителей "бумажные пригласительные", однако многие были уверены, что концерт бесплатный. Покупка билетов на концерт Бочелли ранее не анонсировалась.

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Не исключено, что Оля Полякова была в списке приглашенных гостей.

Что не так с концертом Бочелли?

Как пишет Суспільне, для организации концерта Андреа Бочелли был привлечен благотворительный фонд ModernArtFoundation, который также выступил соорганизатором. Ранее в анонсе концерта сообщалось, что каждый гость мог посетить мероприятие, сделав благотворительный взнос. Все деньги пойдут на реализацию проекта Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

По словам очевидцев, охрана не пускала людей на концерт, объясняя это тем, что вход "не свободный, а по приглашениям".

Как заявила жительница Киева, которая пыталась попасть на концерт, начальник охраны сообщил, что это "концерт для первых лиц страны".

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Ранее бы публиковали список украинских знаменитостей, которые пока не получили звание "заслуженных артистов Украины".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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