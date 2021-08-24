Прошла без очереди: в Киеве людей не пустили на концерт Бочелли, но Поляковой удалось прорваться

На праздничном концерте знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли выступил с Тиной Кароль, Джамалой и Людмилой Монастырской. На мероприятии присутствовал президент Украины с супругой

Концерт Андреа Бочелли в Киеве прошел со скандалом / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Кроме Владимира и Елены Зеленских, выступлением Бочелли в Мариинском парке в Киеве наслаждались украинские депутаты с супругами, а также некоторые украинские знаменитости: прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг премьер Национальной оперы Александр Стоянов, гимнастка Лилия Подкопаева и...Оля Полякова, которая прорвалась сквозь разъяренную толпу украинцев.

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Ранее мы, к слову, публиковали поздравления украинских знаменитостей с Днем Независимости Украины.

Владимир и Елена Заленские на концерте Андреа Бочелли в Киеве / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Что произошло

Соответствующее видео с Поляковой появилось в Telegram-канале издания "Букви". На ролике видно, как артистка прорывается сквозь охрану из толпы людей, которые тоже хотели посетить концерт.

До сих пор так и неясно, какая именно система пропуска действовала на концерте, ведь охрана требовала у посетителей "бумажные пригласительные", однако многие были уверены, что концерт бесплатный. Покупка билетов на концерт Бочелли ранее не анонсировалась.

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Не исключено, что Оля Полякова была в списке приглашенных гостей.

Что не так с концертом Бочелли?

Как пишет Суспільне, для организации концерта Андреа Бочелли был привлечен благотворительный фонд ModernArtFoundation, который также выступил соорганизатором. Ранее в анонсе концерта сообщалось, что каждый гость мог посетить мероприятие, сделав благотворительный взнос. Все деньги пойдут на реализацию проекта Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

По словам очевидцев, охрана не пускала людей на концерт, объясняя это тем, что вход "не свободный, а по приглашениям".

Как заявила жительница Киева, которая пыталась попасть на концерт, начальник охраны сообщил, что это "концерт для первых лиц страны".

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Ранее бы публиковали список украинских знаменитостей, которые пока не получили звание "заслуженных артистов Украины".