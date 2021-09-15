Просил сделать аборт и желал смерти от рака: Саша Пустовит о реальных отношениях с мужем

Красивая картинка в Instagram – не равно такая же "красивая картинка" и в жизни. Саша раскрыла две свои тайны, которые грозился раскрыть супруг: она страдает булимией и когда-то болела туберкулезом

Саша Пустовит рассказала об обратной стороне идиллии в Instagram / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/sashaabo

В июне этого года Саша Пустовит дала интервью Маше Ефросининой, где рассказала о своей "счастливой жизни". Через два дня она объявила, что разводится с супругом Игорем Пустовитом.

Саша решила повторно "сдать экзамен" на откровенность и рассказать Маше, что, по ее версии, действительно происходит у нее в семье.

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Игорь и Саша Пустовиты с детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

По словам Саши, все шло к разводу уже долгое время. Последней каплей стало то, что Игорь прочел ее переписки с мамой и подругой, где она жалуется на психологическое давление с его стороны. Мужчина якобы долгое время морально унижал Сашу, пока в Instagram они создавали образ счастливой семьи.

Аборт и туберкулез

Саша никогда не признавалась ранее, но, как оказалось, когда она была беременна первым сыном, у нее обнаружили закрытую форму туберкулеза (форма, при которой человек не может заразить остальных). Девушка пропила курс мощных антибиотиков. По словам Пустовит, супруг просил ее сделать аборт, потому как боялся, что у ребенка будут большие проблемы со здоровьем.

Она сказала, чтобы я сделала аборт, потому что он не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя врачи говорили: "Все хорошо, это плацентарный барьер, ребенок родится здоровым. Если ты сейчас сделаешь аборт, ты умрешь. Потому что беременность – единственный механизм, который поддерживает сейчас жизнедеятельность организма", – объяснила Саша.

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По словам девушка, мать Игоря тоже давила на нее и просила сделать аборт. Именно поэтому Саша не общается со своей свекровью.

Как говорит блогер, по ее мнению, супруг шантажировал ее тем, что раскроет эту историю, потому что хочет, чтобы Саша подписала документы и приняла его условия развода.

Саша предоставила скриншоты переписки с мужем, где он требует, чтобы оба их сына жили вместе с ним, а также просит отдать ему дом и автомобиль.

Скриншот: YouTube

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Как говорит Саша, она не против, чтобы ее сыновью хоть каждый день виделись с отцом, но хочет, чтобы они жили с ней.

Булимия и шантаж

Долгое время Саша страдала булимией. Иногда приступы случаются до сих пор. Булимия – это психологическое заболевание, которое представляет собой расстройство пищевого поведения, когда человек употребляет большое количество еды, а потом избавляется от нее с помощью искусственно вызванной рвоты.

У Саши это началось еще в 17 лет. Позже болезнь прошла, но вернулась во время первой беременности. По словам Саши, Игорь говорил ей о том, что она "психически больна" и он "заберет у нее детей". У Игоря, по словам Саши, есть видео, где она есть, а потом избавляется от еды путем рвоты.

Это его фетиш – меня этим унижать и убивать. Я не заслужила всего этого. Я же ему ничего плохого не сделала. Просто захотела уйти, мне было тяжело. Во время приступов злости он даже желал мне "сдохнуть от рака желудка". Он знал, что это самая больная тема, и сама я справиться не могу, – поделилась Саша.

Скриншот: YouTube

В Instagram Саша сообщила, что 30 сентября им уже назначен суд. Девушка признается, то сейчас ей важно, чтобы дети остались с ней, а "на имущество она и так заработает".

Что говорит Игорь

По словам Игоря, в новом интервью Саша снова соврала. Сейчас мужчина пока что не дает комментариев.

Я пока что останусь без комментариев, дам время посмаковать мое унижение, а оно действительно вышло вкусным. Только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там (на интервью – Ред.) был, – написал Игорь.

Скриншот: Instagram

Смотрите интервью полное интервью Саши Пустовит:

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