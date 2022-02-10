Просто до слез: Настя Каменских озвучила неизвестный ранее факт о свадьбе

Певица Настя Каменских решила показать, как выбирала свое свадебное платье для торжественной церемонии с Потапом. В ходе откровений с публикой она также озвучила ранее неизвестный факт

Певица поделилась трогательным моментом / Фото: открытые источники, скриншот

На своем YouTube-канале Настя Каменских решила поделиться с публикой о том, как выбирала свое свадебное платье. Не секрет, что свадьба Потапа и Насти в 2019-м году произвела настоящий фурор, ведь они только в день свадьбы официально подтвердили свои отношения и впустили фанатов в свою жизнь как пары.

Ввиду того, как часто Настю просили рассказать о ее свадебном платье, артистка решила поделиться самыми сокровенными деталями того самого дня.

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Одним из самых трогательных воспоминаний о дне свадьбы Настя называет момент с отцом. Как вы помните, она шла под венец одна, хотя, по традиции, отец должен сопровождать невесту к алтарю. В новом видео артистка рассказала, почему так случилось.

день свадьбы Потапа и Насти / скриншот видео

На тот момент папа уже не мог так двигаться, не мог меня повести, ему было тяжело. И я помню, что я иду, практически дошла до Леши, но развернулась в этом всем наряде, подошла к папе, поцеловала его и запомнила его слезы. Слезы счастья, радости, что он увидел этот мой самый счастливый день.

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скриншоты видео

Этот душевный момент с отцом артистка запомнит на всю жизнь.

Трогательное видео от Насти Каменских смотрите далее.

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Напомним, отец Каменских – Алексей Жмур – скончался 25 января в возрасте 83 лет. Смерть наступила в силу естественных причин из-за возраста.

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