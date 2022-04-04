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"Просто забудьте": Стася Ровинская призвала всех навсегда стереть из памяти свою мать – Снежану Егорову

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 16:35
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Дочь Снежаны Егоровой в очередной попросила бойкотировать свою путинистку-мать из-за ее нечеловеческих высказываний
Дочь Егоровой в очередной раз призвала бойкотировать мать
Дочь Егоровой в очередной раз призвала бойкотировать мать / Фото: Facebook-страница Стаси Ровинской

Снежана Егорова – человек, которого знают в украинском обществен уже не как артистку, а как рупор Кремля, ярую путинистку. Каждый раз ее детям приходится красней за высказывания матери, которая продолжает "вещать" бред на своих страницах в соцсети. И снова старшая дочь Егоровой – ведущая и актриса Стася Ровинская – призвала игнорировать свою мать.

На своей странице в Facebook Стася Ровинская обратилась к поклонникам с просьбой навсегда забыть о Снежане Егоровой, ведь для нее нет ничего святого, в ней не осталось ничего человеческого.

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Стася Ровинская
Стася Ровинская / Фото: Facebook-страница Стаси Ровинской

После всего, что случилось, мы сегодня увидели… прочитала, что написала сама знаете кто. Разблокировала и позвонила по телефону, вывод… это больше не человек. Ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, всему есть предел…Не буду рекламировать ее канал, потому что для нее это только плюс. Не ищите. Просто забудьте. Для нее это единственное, чего она боится, что ее забудут и не будут о ней говорить и неважно что. Так что забудьте, как ее зовут, не пишите о ней новости. Не обращайте внимания. Никакой. Только так и можно сделать больно.

Конечно же, эти строки Стаси вызвали огромный резонанс в обществе. Публичные люди снова выражают ей сочувствие, ведь с такой матерью и врагов не надо.

Утешение для Ровинской – ее семья. Именно они помогают ей восстановиться даже в самые непростые жизненные моменты.

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семья Стаси Ровинской / фото: Facebook

Вчера сильно больно было… не дышать, боль и пустота… сложно было объяснить себе, как жить дальше.. как растить детей в этом мире…Но сегодня уже легче… вижу своих детей и хочется жить для них, хочется помочь им встать на правильный путь… потому что добрых людей все же больше. Жить, чтобы они улыбались, чтобы никогда не делали никому больно и обнимать, когда им больно…Вчера почувствовала ваши объятия…А сейчас хочу обнять каждого, кому болит.

Напомним, до 24 февраля Снежана Егорова регулярно распространяла фейки о ВСУ, открыто поддерживала Путина, высмеивала наших политиков и обычных граждан. Но позже отреклась от своих слов в поддержку Путина, когда в Турции ее детям отказали продлить загранпаспорта.

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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