Прояснилась причина развода Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса

В украинском шоу-бизнесе только и разговоров о вероятных причинах развода Дорофеевой и Дантеса. Друзья пары раскрывают новые подробности расставания пары

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Новость о том, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись, взорвала мир украинского шоу-бизнеса, ведь казалось, что пары крепче не найти.

И пока поклонники продолжают гадать, что же произошло между супругами, друзья пары раскрывают все новые и новые детали в их расставании.

Реклама

Так, экс-солист дуэта "Время и Стекло" Алексей Позитив случайно проговорился в шоу "Комендантский чос" о том, что у Нади появился другой.

Напишите в комментариях ваши варианты, к кому ушла Надя и где она сейчас, – случайно сказал Позитив.

Прокомментировал расставание пары друг Владимира Дантеса Алексей Дурнев. По словам ведущего, для него это тоже стало неожиданностью.

Реклама

Дантес рассказал другу о разводе с Дорофеевой за два дня до того, как они объявили об этом публично. Правда, причин расставания певец не стал рассказывать.

Зачем поддавать на влияние аудитории и показывать любовь ели она прошла? – прокомментировал развод друзей Дурнев в "ЖВЛ".

Однако, по словам бывших супругов, в их отношениях были периоды когда они оказывались на грани расставания. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал читателям историю любви Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.

Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!