Пройдя обучение, Макс Барских признался, готов ли убивать оккупантов

В недавнем интервью артист откровенно высказался о войне в Украине и прокомментировал свои тренировки в рядах ВСУ

Макс Барских дал искреннее интервью для Rolling Stone, где рассказал о войне в Украине / Фото: пресс-служба

Популярный украинский певец Макс Барских, недавно выпустивший разрывной хит Don't fuck with Ukraine, дал zoom-интервью американскому Rolling Stone о войне в Украине.

Так, он рассказал, как спасал свою семью из Херсона, стараясь вывезти их в безопасное место.

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Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелки. Безумие. Это походило на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, что нахожусь в наркотическом опьянении. С течением времени ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране – это ужасно!

– говорит Макс.

Макс Барских / Фото: пресс-служба

По возвращению в Киев Барских решил вступить в ряды ВСУ в качестве резервиста и начать военные тренировки. Артист рассказал, что чувствует большую поддержку ребят, с которыми тренируется, и не ощущает к себе особенного отношения:

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Я не чувствую статус знаменитости. Я обычный украинец. Но солдаты очень поддерживают. Сначала они со мной фотографировались и говорили: "Хорошо, так что в нашей команде есть все, а люди из индустрии сейчас идут в военную службу. И это очень вдохновляет украинских ребят, – добавляя. – Это большое изменение, но знаете что, мне нравится. И это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Командир сказал мне: "Это твой выбор. Тебе не нужно здесь быть 100 процентов времени". Но это было мое решение.

Также певец искренне сказал, готов ли физически уничтожать рашистов, которые пришли с войной в нашу страну. Отвечая на вопрос журналиста, научился ли пользоваться оружием, Макс отвечает, что 70 процентов своего времени посвящает тренировкам. И признается, что не уверен, готов ли кого-то убить. Но если нужно будет защищать семью и свой народ – он это сделает.

Макс Барских в новом интервью рассказал, почему решил взять в руки оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Также напомним, ранее Барских рассказал, почему о нем в РФ создают фейки.