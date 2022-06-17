Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Прямо в сердце: Jerry Heil и аlyona аlyona выпустили песню о вопросах, которые мучают украинцев (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 13:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Исполнительницы представили новый трек "Чому?". Фанаты уже отметили, что сингл не оставит равнодушным никого!
Jerry Heil и alyona alyona представили песню "Чому?"
Jerry Heil и alyona alyona представили песню "Чому?" / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/alyona__loran/

С начала полномасштабной войны Jerry Heil и аlyona аlyona записали три трогательных трека. Последний из них посвящен поиску ответов на болезненные для украинцев вопросы. Песня так и называется "Чому?"

У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой какой дает сейчас, – рассказала реп-исполнительница о премьере .

Реклама

В частности, в сингле можно услышать следующие вопросы: "Кому Бог откроет карман полный истины?", "Почему мы идем на неизученные расстояния?", "Сколько еще пролиться должно крови?" и тому подобное. Действительно, у украинцев за время войны накопилось море вопросов, ответы на которые до сих пор, к сожалению, не найдены. Но мы верим, что скоро истина станет известна.

аlyona alyona объяснила, что с приходом войны они с Jerry Heil осознали, что лучшее благо в мире – это служить и проявлять любовь.

Все истины просты. У родной земли нет аналогов. Интуиция – это голос души. И если повторять эти истины себе утром и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чистым, как родниковая вода, – подчеркнула звезда украинского рэпа.

Фанаты в восторге от новой работы артисток. Меломаны отметили, что песня попала прямо в сердце:

Реклама
  • Нереально пронзительно! Браво.
  • Девушки, в самое сердце.
  • Девушки, вы фантастичны! Песня невероятная!
  • Так вы хорошо поете вместе. Молодцы девушки!
Скриншот Instagram

Кстати, недавно Артем Пивоваров и DOROFEEVA презентовали чувственный дуэт на стихи Шевченко.

Также мы писали, что Павел Зибров выпустил пронзительную песню о том, как миллионы украинцев покинули свои дома.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять