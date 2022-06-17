Прямо в сердце: Jerry Heil и аlyona аlyona выпустили песню о вопросах, которые мучают украинцев (видео)

С начала полномасштабной войны Jerry Heil и аlyona аlyona записали три трогательных трека. Последний из них посвящен поиску ответов на болезненные для украинцев вопросы. Песня так и называется "Чому?"
У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой какой дает сейчас, – рассказала реп-исполнительница о премьере .
В частности, в сингле можно услышать следующие вопросы: "Кому Бог откроет карман полный истины?", "Почему мы идем на неизученные расстояния?", "Сколько еще пролиться должно крови?" и тому подобное. Действительно, у украинцев за время войны накопилось море вопросов, ответы на которые до сих пор, к сожалению, не найдены. Но мы верим, что скоро истина станет известна.
аlyona alyona объяснила, что с приходом войны они с Jerry Heil осознали, что лучшее благо в мире – это служить и проявлять любовь.
Все истины просты. У родной земли нет аналогов. Интуиция – это голос души. И если повторять эти истины себе утром и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чистым, как родниковая вода, – подчеркнула звезда украинского рэпа.
Фанаты в восторге от новой работы артисток. Меломаны отметили, что песня попала прямо в сердце:
- Нереально пронзительно! Браво.
- Девушки, в самое сердце.
- Девушки, вы фантастичны! Песня невероятная!
- Так вы хорошо поете вместе. Молодцы девушки!
Кстати, недавно Артем Пивоваров и DOROFEEVA презентовали чувственный дуэт на стихи Шевченко.
Также мы писали, что Павел Зибров выпустил пронзительную песню о том, как миллионы украинцев покинули свои дома.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"