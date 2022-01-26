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Проблемы с психикой или вербовка РФ? Украинские звезды прокомментировали высказывание Егоровой

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Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 18:57
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Сеть всколыхнуло громкое высказывание украинской актрисы и телеведущей. Коллеги по сцене недоумевают, что могло стать причиной такой позиции
Украинские знаменитости прокомментировали заявление Снежаны Егоровой
Украинские знаменитости прокомментировали заявление Снежаны Егоровой / Фото: Instagram

Снежана Егорова шокировала своих фолловеров высказыванием в поддержку президента России Владимира Путина.

Заявление актрисы возмутило не только ее украинских поклонников, но и коллег. В эксклюзивном материале для сайта "Сегодня" представители украинского шоу-бизнеса и актерской среды прокомментировали высказывания Егоровой.

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Актриса и общественный деятель Ирма Витовская призналась, что разочарована поведением Егоровой. Ранее актрисы тесно общались, но после событий 2014 года, когда Снежана заняла украинофобную позицию, – оборвали связь.

У меня нет никаких эмоций, кроме жалости. Жаль, что Снежана Грищенко, украинка из Таврии, вот так совершенно отрицает выбор Украины, ее жертвы и не только те, что сейчас, а все исторические жертвы, – заявила Витовская.

Хотя, по словам актрисы, она помнит, что раньше Егорова придерживалась совершенно противоположной позиции. Актриса не исключает, что что-то могло серьезно повлиять на мнение коллеги.

Это странно для меня, ведь лет 10 назад такого не было. Я помню, что, наоборот, Снежана с Мухарским записывали украинские песни и с ее стороны была симпатия Украине. Не знаю, чего ее понесло и на каком этапе произошел поворот, это, видимо, что-то психологическое или она, возможно, не может говорить иначе в силу своих обязательств перед кем-то, или кто-то повлиял на нее, – прокомментировала ситуацию Ирма Витовская.

Варианта того, что на Егорову могли оказать политическое давление, не исключает и украинский продюсер Игорь Кондратюк.

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Все возможно. Но в данном случае – по-моему – мы имеем дело с симпатией агрессору (и ненавистью к украинцам, потому что первое без второго не бывает). Или с отсутствием мозгов, – высказался в адрес актрисы Кондратюк.

Однако продюсер все же больше склоняется к тому, что у Снежаны возникли психологические проблемы и ей стоит обратиться за помощью.

Мне кажется, что Снежана является жертвой стокгольмского синдрома: ее манит маньяк-убийца-насильник Путин. СБУ и психиатру есть о чем с ней поговорить! – заявил продюсер.

Некоторые звезды заняли позицию не обращать внимания на антиукраинские высказывания Егоровой, а оставить это дело правоохранительным органам.

Актриса Римма Зюбина считает, что постами украинофобов должны заниматься соответствующие структуры.

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Из-за того, что мы будем обсуждать посты в Facebook, если бы мы отрицательно или эмоционально не высказывались – ничего не изменится. Есть специальные службы, которые должны сохранять целостность и безопасность Украины, понимать, чем живут их граждане, ведь они за это получат заработную плату – это Служба безопасности Украины. Я считаю, что такие люди должны быть под наблюдением этой службы, – объяснила свою позицию Зюбина.

Также читайте интервью дочери Снежаны Егоровой – Стаси.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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