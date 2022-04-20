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Птушкин, Данилко, Барских: весь список артистов, которым запретили въезд в РФ на 50 лет

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 15:29
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Украинским артистам, которые поддержали правду и рассказали миру о нападении путина на Украину, запретили въезд в страну рашистов на 50 лет!
Украинским артистам запретили въезд в РФ до 2072 года
Украинским артистам запретили въезд в РФ до 2072 года / Фото: Instagram

Россияне продолжают создавать нелепые ограничения и списки. И если до этого украинским артистам, ставшим на сторону правды, запретили появляться на музыкальных каналах, то теперь власти РФ ограничили въезд для многих звезд.

По информации российских СМИ, украинским артистам запретили въезд в Россию до 2072 года! В перечне "неугодных РФ" знаменитостей оказались Андрей Данилко, Антон Птушкин, Дмитрий Монатик и многие другие.

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Полный список запрещенных в РФ артистов

Однако, стало известно, пока что официальный запрет на посещение РФ подписали только для блогера и ведущего "Орла и Решки" Антона Птушкина. Напомним, что путешественник еще в первые дни войны записал видео, в котором развенчал все мифы пропаганды РФ.

Более того, рашисты также предложили добавить в список Валерия Меладзе и Веру Брежневу, которые также не захотели быть частью российской пропаганды и поддержали Украину.

Что ж, стоит ли говорить, что после того, как Россия начала геноцид украинского народа, никто из достойных музыкантов и артистов не поедет выступать для орков. Им остается только Расторгуев с березами и Басков с шарманкой!

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Напомним, что ранее в Сети уже обсуждали список с именами неугодных путинистам украинских артистов. Тогда певица Надя Дорофеева заявила, что гордится быть среди этих людей.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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