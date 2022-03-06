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Пугачева, Каменских, Барских, Меладзе, Лобода попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 08:41
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Российский канал RU.TV выдвинул свои санкции против артистов, которые не молчат о вторжении России в Украину
RU.TV прекратил сотрудничество с артистами, которые не молчат о войне в Украине
RU.TV прекратил сотрудничество с артистами, которые не молчат о войне в Украине / Фото: Instagram

Российский телеканал RU.TV. у себя на страничке в Instagram сообщил, что прекращает сотрудничество с Надей Дорофеевой, Потапом, Иваном Дорном, Валерием Меладзе, Максом Барских, Светлана Лободой, Настей Каменских, Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Верой Брежневой, группами "Аквариум" и "2Маши". А все из-за того, что артисты не молчат о российской агрессии.

Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной. Телеканал RU.TV во главу угла ставит уважение к слушателям. Надменное, презрительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, было принято решение расторгнуть имеющиеся контракты с вышеназванным музыкантами.

Как отмечено на странице канала, "сложно разобраться в причинах, побудивших украинских артистов высказываться в столь агрессивной манере".

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Связано ли это с их личной позицией или с давлением на музыкантов и их близких, оказываемым украинской стороной. В связи с этим решение о дальнейшей ротации и продолжении сотрудничества с указанными артистами будет приниматься позднее, после выяснения всех обстоятельств.

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, изначально канал опубликовал, что прекращает сотрудничество с Максом Барских, Иваном Дорном и Потапом. Настя Каменских прокомментировала у себя в Instagram это решение и попросила внести ее в этот список.

МЫ закончили с вами сотрудничество, в день, когда ваша армия напала на наш мирный, свободолюбивый и талантливый народ. Мы прощаем вам вашу слепость, хотя иногда нужно шевелить своими извилинами. Проанализировать, может и правда, вас лупят санкциями не просто так…

Скриншот: Instagram

Напомним, из российских артистов Максим Галкин и Валерий Меладзе одними из первых прокомментировали вторжении России в Украину.

Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
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Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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