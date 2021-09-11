Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Алишер ответил СБУ

Куда пропала Кейт

Откровения Зиброва

Кино в Венеции

Новый клип MONATIK

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Пугачева сменила цвет волос и теперь выглядит моложе Галкина (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 сентября, 11:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алла Пугачева удивила сменой имиджа на кинопремьере, куда пришла вместе со своим супругом. Теперь Примадонна блондинка
Алла Пугачева похвасталась новым цветом волос
Алла Пугачева похвасталась новым цветом волос / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/vpshmagazine

72-летняя Алла Пугачева, которая недавно похоронила близкого друга, приковала к себе взгляды папарацци на красной дорожке светского ивента.

Певица пришла на премьеру в темно-сером костюме и черных ботинках, но изюминкой ее образа стал новый цвет волос.

Реклама

В Сети отмечают, что блондинкой Примадонна выглядит значительно моложе и ей очень идет новый образ.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Скриншот: instagram.com/vpshmagazine

Реклама

Свою новую прическу Алла Борисовна прокомментировала коротко:

Изредка хочется чего-нибудь другого.

Алла Пугачева и Максим Галкин редко посещают светские мероприятия – все свое время пара проводит в загородном доме, вместе со своими детьми. У знаменитостей есть дочь Елизавета и сын Гарри.

Недавно сообщалось, что Филипп Киркоров купил для детей квартиру за 13,5 млн долларов по соседству с Пугачевой – певец приобрел апартаменты в одном из элитных жилых комплексов в Москве в районе Арбата.

Реклама

Квартира представляет собой элитный пентхаус площадью 537 квадратных метров.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Украинская премьера. Драма "Відблиск"
Почему зрители аплодировали 10 минут
Все обсуждают
Концерт "Мумий Тролля" в Киеве
Что там было?
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять