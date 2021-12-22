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Три веские причины, почему Украина постоянно "пролетает" мимо Оскара

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 21:55
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На сегодняшний день украинское кино находится на этапе своего активного развития и попасть в список номинантов на "Оскар" уже важное достижение. Однако, в этом году Украина снова останется без заветной статуэтки
Почему Украина не получает "Оскар"?
Почему Украина не получает "Оскар"?

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" поделилась своим мнением насчет того, почему фильм "Погані дороги" не попал в шорт-лист "Оскара".

Как рассказывает Анна, за попаданием любого фильма в номинацию на кинопремию стоит большой объем работы и усилий творческой команды. Однако, сейчас есть три основные причины, по которым в украинском кино есть недочёты.

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Недостаток опыта

Украина подавала своих участников на конкурс с 2011 года. За это время девять фильмов пытались получить награду, но безуспешно.

По словам Анны Мачух, сейчас украинским режиссерам стоит проанализировать ошибки прошлых лет.

Конкуренция действительно большая и мощная. То, что "Плохие дороги" не вошли в шорт-лист премии Американской киноакадемии свидетельствует лишь о том, что нам нужно провести работу над ошибками, понять, в чем было слабое место промокампании фильма, – говорит Анна.

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух
Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух / Фото: пресс-служба

Плохое промо в США

Залог успешности фильма очень часто состоит в хорошей рекламной кампании.

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Как рассказывает Анна, очень сложно завоевать внимание зрителей при таком большом количестве хорошего кино из разных стран.

В этом году на премию "Лучший международный фильм" претендовали 93 страны, при том, что мест в номинации всего 15.

По моему мнению, самая большая проблема связана с тем, что шансы попадания фильма в шорт-лист на прямую зависит от его распространения в США, его узнаваемости, удачной промоакции и дистрибуции, – комментирует Мачух.

Слишком интеллектуальное кино

Как известно, фильм Натальи Ворожбит поднимает очень важную социальную тематику и рассказывает о войне на Донбассе.

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До этого режиссеры также поднимали сложные вопросы в своем кино.

Фильмы, которые в последние года выдвигались УОК на получение премии "Оскар", объединяет их эклектичность – это кино не для вечернего просмотра под одеялом с выключенным мозгом. Это киноленты, которые требуют от зрителя сосредоточенности, контекста, активного вовлечения в просмотр, – делится Анна Мачух.

Кроме того, важно отметить, что современное украинское кино поднимает и такие вопросы как секс-меньшинства, гендерное и рассовое равенство. А, как известно, эти темы отлично "заходят" на американской премии.

Не стоит воспринимать это за какую-то новую волну, которая не присуща Украине. Бесспорно, следует обращать внимание не на цвет кожи или сексуальную ориентацию, а на качество, важность и актуальность произведений. Именно за это они получают награды, – отмечает директор Украинской киноакадемии.

Также, Мачух отмечает, что фильм "Погані дороги" очень хорошо проявил себя в Украине и получил важную поддержку от украинского зрителя.

Лента доказала украинским зрителям, что она способна представлять Украину в мире, ведь смогла завоевать пять статуэток Кинопремии "Золотая волчок", что свидетельствует о большой поддержке фильма у себя дома. А это уже показательное достижение, – отмечает Анна Мачух.

На сегодняшний день активное развитие украинского кинематографа дает все шансы в будущем привезти желанную статуэтку в Украину.

Как мы писали ранее, HBO приобрел фильм Натальи Ворожбит "Погані дороги". Теперь лента станет доступна для всех подписчиков сервиса в Центральной Европе.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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