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"Путин, чтоб ты сдох": Данилко анонсировал новую песню о президенте РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 марта, 00:56
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Артист работает над новым музыкальным шедевром
Данилко пишет песню о Путине/Фото: коллаж: "Сегодня"
Данилко пишет песню о Путине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, анонсировал новую песню. Она будет посвящена президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.

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"Я сижу и думаю песню для Сердючки, завтра допишу. Называется "Маленькая мечтательница". Припев такой: "Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох. Но причина есть одна, его не хочет даже сатана", — рассказал артист.

Как Путин начал войну?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.

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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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