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"Путлер, сдохни нах*й. Победа за нами": Анна Тринчер получила от бабушки приятный сюрприз

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 09:50
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Артистка показала в Сети письмо, которое ей прислали родные из Киева
Анна Тринчер ободрила Сеть письмом, которое получила от бабушки
Анна Тринчер ободрила Сеть письмом, которое получила от бабушки / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Война также разлучила Анну Тринчер с ее родными . Сейчас певица находится вместе с семьей своего жениха Александра Волошина на западе Украины. А вот ее бабушка с дедушкой остались в Киеве, хотя и внучка уговаривала их уехать на некоторое время.

В Instagram Анна Тринчер рассказала, что обратилась к бабушке с просьбой прислать ей из дома некоторые вещи. Вдобавок бабушка решила порадовать внучку сюрпризом – мотивирующей запиской.

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Тринчер показала, что бабушка прислала ей архивные фото, игрушечного мишку и записку с текстом: "Путлер и все… сдохните нах*й. Украинцы – победа за нами. Твоя бабушка".

Моя ба осталась в Киеве. Я попросила ее отправить кое-что из моих вещей и вчера получила от нее посылку. Вот какое сообщение она мне оставила. Похоже, такие сообщения присылают все украинцы своим родным, – написала Анна.

Кстати, с другой стороны листа бабушка певицы нарисовала четыре фигурки, которые подписала "баба", "дед",
"вы".

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Поклонники Тринчер оценили такой креатив от ее бабушки:

  • Такие записки укрепляют боевой дух.
  • Пусть в следующем письме будет поздравление с победой.
  • Ба супер.
  • Бабушка позитивчик.
  • Бабушка – топ.
Скриншот Instagram

Раньше мы писали, как Jerry Heil вдохновилась стендапом Сердючки и посвятила трек Зеленскому, Киму и Арестовичу.

Анастасия Рогожинская
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