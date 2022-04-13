"Путлер, сдохни нах*й. Победа за нами": Анна Тринчер получила от бабушки приятный сюрприз

Война также разлучила Анну Тринчер с ее родными . Сейчас певица находится вместе с семьей своего жениха Александра Волошина на западе Украины. А вот ее бабушка с дедушкой остались в Киеве, хотя и внучка уговаривала их уехать на некоторое время.
В Instagram Анна Тринчер рассказала, что обратилась к бабушке с просьбой прислать ей из дома некоторые вещи. Вдобавок бабушка решила порадовать внучку сюрпризом – мотивирующей запиской.
Тринчер показала, что бабушка прислала ей архивные фото, игрушечного мишку и записку с текстом: "Путлер и все… сдохните нах*й. Украинцы – победа за нами. Твоя бабушка".
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Моя ба осталась в Киеве. Я попросила ее отправить кое-что из моих вещей и вчера получила от нее посылку. Вот какое сообщение она мне оставила. Похоже, такие сообщения присылают все украинцы своим родным, – написала Анна.
Кстати, с другой стороны листа бабушка певицы нарисовала четыре фигурки, которые подписала "баба", "дед",
"вы".
Поклонники Тринчер оценили такой креатив от ее бабушки:
- Такие записки укрепляют боевой дух.
- Пусть в следующем письме будет поздравление с победой.
- Ба супер.
- Бабушка позитивчик.
- Бабушка – топ.
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