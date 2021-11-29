Пьяные выходки звезд: кто из селебритис попадал в скандалы из-за алкоголя

Недавно в "пьяный" скандал угодил российский певец Дима Билан. Он выступал на свадьбе в Казахстане и в какой-то момент едва мог стоять на сцене.
Видео с нетрезвым Биланом разлетелось по Сети и вскоре исполнителю пришлось объясняться перед публикой. Но не только Дима попадал в такие неприятности из-за алкоголя.
Олег Собчук
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Фронтмен группы "С.К.А.Й" Олег Собчук Как-то после посиделок в одном из кафе родного Тернополя вернулся домой с трофеем.
Мне очень понравился китайский чайник, чугунный, такой тяжелый. Я давно такой чайник хотел, чтобы он был дома, я не знаю, как-то так получилось, что он у меня оказался дома. Я просто утром увидел, что он у меня в сумке, – рассказала в интервью музыкант.
Однако позже Олег вернул украденную вещь в заведение и извинился перед владельцами.
MamaRika
Певица MamaRika однажды оказалась в чужом городе после того, как накануне выпила спиртного.
Я помню, что я оказывалась в другом городе, случайно решили куда-то уехать. Мне постоянно вырубает память. Я оказываюсь в других местах, с какими-то людьми, – призналась артистка.
В начале своей карьеры певица могла позволить себе похулигань и выпить во время работы.
У меня были съемки на пьяную голову, когда я еще была Эрика, я помню. Первый раз в жизни я себе позволила выпить на работе – я приехала на съемочный павильон на одно шоу, я была угашена прямо. И самое интересное, что никто, даже, не заподозрил, – рассказала MamaRika.
Валерий Харчишин
Фронтмен группы "Друга Ріка" не скрывает, что в ранние годы существования коллектива он с коллегами часто пил. Порой их репетиции превращались в вечеринки.
Однажды Харчишин написал песню, будучи пьяным, но на утро об этом забыл.
Мне позвонил по телефону наш гитарист и говорит: "Ты знаешь, мы песню с тобой написали". Я говорю, "Да, класс, давай споем. Только я не знаю, какую это мы песню написали", – поделился Валерий Харчишин.
Поиски текста заняли целый день, но в итоге музыканты отыскали заветный листок со стихами, которые потом стали песней "Три хвилини".
Анастасия Волочкова
С российской балериной случались не самые приятные казусы, когда она выпивала. Недавно Волочкову выселили из отеля в Турции, потому что она напилась и начала грубить людям. Постояльцы отеля рассказывали, что балерина непристойно шутила и приставала к отдыхающим и персоналу отеля.
Любопытно, что Анастасию Волочкову коллеги из шоу-бизнеса давно обвиняют в пагубном пристрастии к алкоголю, но сама она все отрицает.