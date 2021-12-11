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Пять тысяч долларов и больше: Дмитрий Гордон рассказал, кому и сколько платил за интервью

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
11 декабря, 11:31
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Дмитрий Гордон – известный украинский журналист и интервьюер, в гостях у которого побывало немало публичных личностей. Оказалось, что некоторым из них он платил за беседу
Дмитрий Гордон признался, сколько платит своим гостям за интервью
Дмитрий Гордон признался, сколько платит своим гостям за интервью / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Сейчас состояние Дмитрия Гордона оценивается миллионами долларов. К слову, свои многочисленные квартиры за последние три года известный журналист распродал.

Я смотрю – квартиры не в тренде. Я перевкладываю в торговые площади. Я продал, у меня квартир шесть, наверное, осталось, – делится Дмитрий Гордон с "Зірковим шляхом" на телеканале "Украина".

Дмитрий Гордон назвал суммы, которые платит своим гостям ради интервью
Дмитрий Гордон назвал суммы, которые платит своим гостям ради интервью

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Дмитрий Гордон никогда не скрывал, что заработанные в бизнесе средства он инвестирует в свои интервью.

Я платил целому ряду людей за интервью. Максимальная сумма – 10 тысяч долларов. Не скажу кому. Это мой друг большой был. Это был человек, который не давал интервью вообще. И я его умолял на интервью с учетом денег. Вот не хочу. Он умер. Не хочу. Сам озвучил сумму. По 5 тысяч долларов я платил дважды – Никите Михалкову и Юрию Антонову. По 3 тысячи долларов платил раз пять. По 2 тысячи долларов раз 10 и по 1000 долларов, может, раз 20-30, – честно признался Дмитрий.

На интервью к Дмитрию приходят те, кто не дает интервью в принципе. Сам журналист объясняет свой феномен так – он "просто Дмитрий Гордон" и, по его словам, быть Гордоном – "это кайфово".

Ранее Дмитрий Гордон рассказал о своей первой жене и детях. К слову, ранее Иван Дорн дал интервью Дмитрию Гордону – мы собрали самое интересное из их беседы.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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