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Ради кого Владимир Дантес впервые с начала войны выехал за границу

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 июля, 18:04
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Музыкант прилетел в одну из стран Ближнего Востока и встретился с близкими родственниками. И не только... Цели звездного визита – в материале "Сегодня"
Владимир Дантес уехал в Израиль
Владимир Дантес уехал в Израиль / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир Дантес, который недавно сделал откровенное признание после развода с Надей Дорофеевой, выехал за границу. У певца планируется благотворительный концерт с другими украинскими звездами.

В Израиле, куда приехал, певец, его ждала долгожданная встреча с близкими. Владимир смог провести время со своим старшим братом и впервые увидел племянника. Новость певец сообщил своим поклонникам в Instagram.

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Скриншот – instagram.com/vladimirdantes

Брат певца, Сергей, старше его на 15 лет. Кстати, день рождения у братьев в один день. По линии матери Сергей и Владимир – евреи.

Концерт у Дантеса запланирован на 11 июля, поэтому у него есть день для того, чтобы провести время с родными.

Также в своих Instastories исполнитель рассказал, что находится сейчас в Израиле ему очень непривычно. По словам артиста, видеть самолеты над головой после того, что пришлось пережить за эти пять месяцев войны в Украине.

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Еще сейчас очень непривычно – это самолеты над головой. Ты постоянно хочет куда-то пойти спрятаться, потому что думаешь, что сейчас начнется атака, – поделился Дантес.

Скриншот – instagram.com/vladimirdantes

Ранее Даша Кацурина подарила Владимиру Дантесу романтический поцелуй на вокзале.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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