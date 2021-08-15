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Рамина Эсхакзай впервые вышла в свет со своим женихом (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
15 августа, 12:05
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Блогер поделилась в Instagram фотографиями с красной дорожки в Одессе, где позировала рядом с возлюбленным Евгением Прониным
Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным пришли на ОМКФ-2021
Рамина Эсхакзай с Евгением Прониным пришли на ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/raminalalala

Предложение руки и сердца Рамина Эсхакзай получила весной этого года. С адвокатом Евгением Прониным блогер вместе уже более двух с половиной лет.

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Пара посетила открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля и прошлась по красной дорожке церемонии.

Наш первый Одесский кинофестиваль, – подписала снимки Рамина.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево.

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Для торжественного вечера Эсхакзай выбрала черное платье от украинского бренда Al-Bon с открытыми плечами и разрезом до бедра. Ее возлюбленный надел классический черный костюм с галстуком от Ramsey Ukraine.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

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