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Рамину Эсхакзай не пустили обратно в Украину. Что натворила ведущая?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 08:01
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Ведущая YouTube-канала "Ходят слухи" решила вернуться на Родину. Вот только на границе ее развернули. В чем проблема – читайте дальше
Венгры не пропустили Рамину на границе
Венгры не пропустили Рамину на границе / Фото: Коллаж: Сегодня

Пару месяцев назад Рамина с мамой уехала за границу. Она получила вид на жительство в Австрии. Однако блогер часто путешествовала по другим странам, где записывала интервью для своего канала. Звезду прозвали "предательницей" из-за отъезда из Украины. Однако Эсхакзай уверяла, что это временно и она вскоре вернется.

И вот Рамина собралась приехать в Украину. Но на границе с Венгрией ведущая столкнулась с неприятной ситуацией. Ее не пропустили из-за отсутствия техпаспорта.

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Когда я уезжала из Украины, я ехала машиной по техпаспорту в приложении "Дія". Я пересекала границу через Румынию. Проблем с выездом не было. Даже строгая Австрия принимала мой техпаспорт через "Дія". Женя (парень Рамины, – Ред.) обыскал весь дом. Техпаспорта нет. Возможно, он потерялся где-то, когда я собирала вещи, может, выпал, – написала ведущая в Instagram .

Рамина пыталась пересечь границу в Венгрии.
Рамина пыталась пересечь границу в Венгрии. / Фото: instagram.com/raminalalala

На границе с Венгрией Рамина объяснила ситуацию. Но это не помогло.

На границе меня встретила женщина и командным тоном сказала что-то на венгерском. Я так поняла, что нужно было остановиться. Потом она начала орать, именно кричать, чтобы я дала паспорт, потом документы. Я у нее спросила: "Do you speak English? Понимаете ли вы украинский?". Она сказала "NO". Далее я ей сказала, что мой техпаспорт потерян, но есть в приложении "Дія". Я сделала им перевод документа на венгерский, – продолжила свою историю звезда.

Как говорит Рамина, "далее начался цирк" . К ней подошли три мужчины. Она объяснила им ситуацию и показала все документы из Австрии. Ведущая уверяла, что пересекала границу Румынии, Словакии, Словении и Италии машиной с использованием "Дії". Но те сказали, что не могут ее пропустить, потому что "такие правила в Венгрии".

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Потом они стали говорить, чтобы я уезжала (звучало, как иди нах*й). Эта ухмылка на их лицах, это так противно. Я им ответила, что мы с ними соседи, и если что-то произойдет в их стране, то я не буду вести себя как они. Мало того, что премьер-министр Венгрии вставляет парки в колеса, так еще и они не сочувствуют. По моим просьбам показать мне удостоверение, они сказали, что не разговаривают на английском и с улыбкой слали меня нах*й, показывая жестом бай-бай, – поделилась Рамина, отметив, что ее крайне возмутило такое отношение.

После этого ведущая поехала в Румынию, где заселилась в отель. Очевидно, оттуда Рамина и будет возвращаться в Украину.

Скриншот Instastories

Впоследствии Рамина показала сообщение от сестры, которая написала, что с марта въезд на территорию Венгрии разрешен только тем гражданам третьих стран, в том числе и Украины, у которых есть при себе биометрические паспорта или старые паспорта с визой. Ранее разрешали пересекать границу страны после предъявления любых документов, подтверждающих личность или же разрешали людям, запросивших у страны убежище.

Скриншот Instastories

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях вернулась домой . Девушке пришлось преодолеть немалое расстояние за рулем, а затем сесть на поезд.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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