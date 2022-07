Рамину Эсхакзай не пустили обратно в Украину. Что натворила ведущая?

Пару месяцев назад Рамина с мамой уехала за границу. Она получила вид на жительство в Австрии. Однако блогер часто путешествовала по другим странам, где записывала интервью для своего канала. Звезду прозвали "предательницей" из-за отъезда из Украины. Однако Эсхакзай уверяла, что это временно и она вскоре вернется.

И вот Рамина собралась приехать в Украину. Но на границе с Венгрией ведущая столкнулась с неприятной ситуацией. Ее не пропустили из-за отсутствия техпаспорта.

На границе с Венгрией Рамина объяснила ситуацию. Но это не помогло.

На границе меня встретила женщина и командным тоном сказала что-то на венгерском. Я так поняла, что нужно было остановиться. Потом она начала орать, именно кричать, чтобы я дала паспорт, потом документы. Я у нее спросила: "Do you speak English? Понимаете ли вы украинский?". Она сказала "NO". Далее я ей сказала, что мой техпаспорт потерян, но есть в приложении "Дія". Я сделала им перевод документа на венгерский, – продолжила свою историю звезда.