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"Раша Гудбай" на всю Европу! Сердючка с музыкантами в футболках "Х*Й ВОЙНЕ" оторвалась в Амстердаме

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22 июня, 00:51
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Народная любимица впервые за границей исполнила песню "Dancing Russia Goodbye". 15 лет она пела ее как "Dancing Lasha tumbai". Подробности звездного выступления далее в материале
Верка Сердючка сказала Раше прощай
Верка Сердючка сказала Раше прощай / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечер понедельника, 21 июня, любители "Евровидения" запомнят надолго. В центре Амстердама в рамках международного благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether выступили звезды популярного песенного конкурса. Правда, Руслана Лыжичко сломала ногу и не смогла физически присутствовать на мероприятии. Певица записала видеообращение с призывом дать Украине шанс провести "Евровидение-2023".

В этом Руслану поддержала и Верка Сердючка. Со сцены народная проводница выразила желание, чтобы песенный конкурс в следующем году таки состоялся в Украине.

Верка Сердючка хочет, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

Чтобы расставить все точки над "i" Сердючка исполнила песню, в которой россиянам всегда вместо Лаша слышалось Раша. Хотели – получили!

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Сердючка официально изменила название композиции, так что никакой "Лаши" на концертах больше не будет. Как, видимо, и костюмов некоторых музыкантов. Бэнд Верки появился в телемарафоне в футболках без цензуры. "Х*Й ВОЙНЫ" и "F**K THE WAR" в прямом эфире были совсем без звездочек! Это вам не "интеллигентная провокация" на нацотборе "Евровидения".

Музыкант Верки Сердючки в эфире общенационального телемарафона. Скриншот (редактированный): Youtube/segodnyaonline

Свое выступление Верка завершила скандированием легендарной фразы "Геть з України москаль некрасивий. Геть! Геть! Геть!". Очевидно, этот телемарафон европейцы еще не скоро забудут.

Верка Сердючка в эфире общенационального телемарафона. Скриншот: Youtube/segodnyaonline

Кстати, перед концертом Андрей Данилко показал свою гримерную. Оказывается, народный любимец перевоплощался в Верку в… карете скорой помощи .

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Напомним, недавно Верка Сердючка выступила в киевском метрополитене . Этот концерт стал первым для артистки после полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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