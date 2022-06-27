Рашисты обстреляли детсад, в который ходила дочь Притулы. Жесткий ответ телеведущего

Вчера, 26 июня, оккупанты осуществили массовый ракетный обстрел по городам Украины, в частности по Киеву. От "русского мира" пострадал и детсад, где воспитывалась Соломия. Как Сергей Притула проехался по врагам – читайте в материале

Сергей Притула отреагировал на ракетный удар по детскому саду в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже пятый месяц оккупанты показывают всему миру свою циничную и жалкую сущность, убивая невинных людей и разрушая прекрасные украинские города. В воскресенье путинские солдаты снова нанесли ракетный удар по столице Украины. В частности, одна из ракет попала в жилой дом, другая – в детский сад.

Как рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула, в поврежденный детсад ходила его дочь Соломия до полномасштабной войны. Рашисты взяли и разрушили его. Об этом он написал в Facebook.

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Приют с дочерью Соломией и женой Екатериной / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Очередная атака российских животных на столицу свободной Украины. Разбитый ракетным ударом жилой дом, удар по детскому саду, в котором моя дочь Соломия воспитывалась до большого вторжения. Сегодня в Киеве снова ранены гражданские, сегодня в Киеве снова смерть от российских ракет, – высказался ведущий.

К счастью, при обстреле рядом со зданием никого не было. Сам же детсад иссечен осколками боеприпаса.

Последствия удара по детскому саду в Киеве / Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

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Как известно, это заведение дошкольного образования не открывалось с 24 февраля.

Как отреагировал Сергей Притула

Волонтер подчеркнул, что эту войну принесла в Украину Россия и российский народ, который "избрал себе царя" и позволил ему это кровопролитье.

Война это горе, и Россия это знает. Россия не просто это знает, россияне именно это и используют. Россия хочет, чтобы мы рыдали, плакали и опускали руки от бессилия. Россия хочет, чтобы мы сдались и стали на колени, – написал Притула.

Однако телеведущий напомнил тот факт, что украинцы – это та нация, которая не сдается и до конца будет бороться за свою правду и давать достойный отпор.

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Вооруженные силы Украины воюют и каждый день отбивают атаки, украинцы идут в контрнаступления. Наша противовоздушная оборона сбивает многочисленные ракеты и минимизирует наши потери. Наша артиллерия готовит российскую технику без остановок к красным от накала стволам. Наше командование планирует десятки успешных операций. Наши дипломаты получают очередные санкционные пакеты для страны-террориста России и новое вооружение для гордой и радушной Украины. Наши волонтеры каждый день собирают миллионы гривен и долларов и закупают тонны нужных вещей. Наши медики лечат. Наши коммунальщики ремонтируют. Наши стошники чинят. Наши люди живут и борются, – записал ответ рашистам Притула.

Волонтер добавил, что Украину невозможно победить ни ракетами, ни танками, ни "изнасилованным российским телевизором". Украинцев много, и вместе мы сила.

Напомним, недавно Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков анонсировали народный сбор средств на "Байрактары". Всего за три дня украинцам удалось собрать 600 млн гривен на "птички" для ВСУ. Такая сплоченность народа довела Притулу до слез.