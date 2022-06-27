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Рашисты обстреляли детсад, в который ходила дочь Притулы. Жесткий ответ телеведущего

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 июня, 12:11
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Вчера, 26 июня, оккупанты осуществили массовый ракетный обстрел по городам Украины, в частности по Киеву. От "русского мира" пострадал и детсад, где воспитывалась Соломия. Как Сергей Притула проехался по врагам – читайте в материале
Сергей Притула отреагировал на ракетный удар по детскому саду в Киеве
Сергей Притула отреагировал на ракетный удар по детскому саду в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже пятый месяц оккупанты показывают всему миру свою циничную и жалкую сущность, убивая невинных людей и разрушая прекрасные украинские города. В воскресенье путинские солдаты снова нанесли ракетный удар по столице Украины. В частности, одна из ракет попала в жилой дом, другая – в детский сад.

Как рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула, в поврежденный детсад ходила его дочь Соломия до полномасштабной войны. Рашисты взяли и разрушили его. Об этом он написал в Facebook.

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Приют с дочерью Соломией и женой Екатериной
Приют с дочерью Соломией и женой Екатериной / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Очередная атака российских животных на столицу свободной Украины. Разбитый ракетным ударом жилой дом, удар по детскому саду, в котором моя дочь Соломия воспитывалась до большого вторжения. Сегодня в Киеве снова ранены гражданские, сегодня в Киеве снова смерть от российских ракет, – высказался ведущий.

К счастью, при обстреле рядом со зданием никого не было. Сам же детсад иссечен осколками боеприпаса.

Последствия удара по детскому саду в Киеве
Последствия удара по детскому саду в Киеве / Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

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Как известно, это заведение дошкольного образования не открывалось с 24 февраля.

Как отреагировал Сергей Притула

Волонтер подчеркнул, что эту войну принесла в Украину Россия и российский народ, который "избрал себе царя" и позволил ему это кровопролитье.

Война это горе, и Россия это знает. Россия не просто это знает, россияне именно это и используют. Россия хочет, чтобы мы рыдали, плакали и опускали руки от бессилия. Россия хочет, чтобы мы сдались и стали на колени, – написал Притула.

Однако телеведущий напомнил тот факт, что украинцы – это та нация, которая не сдается и до конца будет бороться за свою правду и давать достойный отпор.

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Вооруженные силы Украины воюют и каждый день отбивают атаки, украинцы идут в контрнаступления. Наша противовоздушная оборона сбивает многочисленные ракеты и минимизирует наши потери. Наша артиллерия готовит российскую технику без остановок к красным от накала стволам. Наше командование планирует десятки успешных операций. Наши дипломаты получают очередные санкционные пакеты для страны-террориста России и новое вооружение для гордой и радушной Украины. Наши волонтеры каждый день собирают миллионы гривен и долларов и закупают тонны нужных вещей. Наши медики лечат. Наши коммунальщики ремонтируют. Наши стошники чинят. Наши люди живут и борются, – записал ответ рашистам Притула.

Волонтер добавил, что Украину невозможно победить ни ракетами, ни танками, ни "изнасилованным российским телевизором". Украинцев много, и вместе мы сила.

Напомним, недавно Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков анонсировали народный сбор средств на "Байрактары". Всего за три дня украинцам удалось собрать 600 млн гривен на "птички" для ВСУ. Такая сплоченность народа довела Притулу до слез.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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