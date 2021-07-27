Расистский скандал на Дизель шоу: реакция звезд, соцсетей и что вообще произошло – коротко

В новом выпуске юмористического шоу показали сцену с чернокожим актером. После этого украинский блогер записал видео, в котором обвинил "Дизель шоу" в расизме. Его поддержали Джамала и alyona alyona

Скандал на "Дизель шоу": юмористическое шоу обвинили в расизме / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/vazzzovsky

В чем скандал

Украинский блогер и победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Вемуна пару дней назад опубликовал в своем Instagram-профиле ролик с номером "Дизель шоу", в котором обыграна сцена про Тараса Бульбу и Netflix – на роль главного героя в экранизации хотят взять темнокожего актера.

В лучших традициях СНГшного юмора комики шутят расистские и гомофобные шутки, высмеивают новые стандарты и толерантность стиминговой платформы, на что в своем видеообращении и акцентировал внимание Виктор.

Вот это видео:

Блогер рассказал, что в начале этого года "Дизель шоу" предложили ему и его сестре принять участие в шоу. Виктор получил сценарий под названием "Тарас-папуас"... В номере он так и не снялся, но создатели "Дизель шоу" нашли другого актера.

Реакция Сети и звезд

На видео Vazzzovsky отреагировали по-разному. Некоторые пользователи соцсети в комментариях не поддерживают его точку зрения и пишут "Зачем париться на этом, все и так понимают, что это все в формате шутки".

Скриншот: instagram.com/stories/vazzzovsky

Однако блогер нашел поддержку среди многих фолловеров, а также представителей шоу-бизнеса. В частности на проблему обратили внимание alyona alyona, Jamala и KAZKA, которые выразили неуважение "Дизель шоу" у себя в сторис.

Скиншот: instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Я искренне считаю, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине и темнокожие люди в Украине должны чувствовать себя спокойно, – прокомментировала alyona alyona скандал.



Певица Джамала написала в сторис, что у нее нет слов.

Скриншот: instagram.com/stories/jamalajaaa

Не может найти подходящих выражений и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Вот так бывает в нашей стране в 2021 году. "Дизель шоу" у меня нет слов, – написала она в Instagram.

Скриншот: instagram.com/stories/kazka.band

"Позорняк"

"Юро, это не юмор, это стеб и унижение. Это не смешно. правильно все говоришь"

"Как вообще эту гадость пропускают на ТВ. У них в редакторах пакет сидит? Можете использовать мой коммент как дизлайк говнодизелю"

Скриншот: instagram.com/vazzzovsky/

Ранее мы писали, что поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

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