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Растрепанная Тина Кароль побегала в тапочках-батонах за 3 тысячи грн: забавные кадры

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 января, 19:00
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Украинская певица решила показать фанам репетицию концерта, на которой она появилась в смешном образе
Тина Кароль показала видео с репетиции концерта.
Тина Кароль показала видео с репетиции концерта. / Фото: instagram.com/tina_karol

С 7 января у Тины Кароль, которая не умеет строить отношения с людьми, стартуют гастроли по украинским городам. А пока звезда вместе с командой проводит подготовку к предстоящим концертам.

Так, певица решила поделиться с поклонниками в TikTok видео из кулис репетиции и напомнить о прямом эфире, который состоится уже завтра вечером – в нем продемонстрируют генеральный прогон концерта "Красиво".

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На видео, Тина Кароль появилась в милом и забавном look – обтягивающий костюм цвета электрик, теплая джинсовая куртка и домашние тапочки в виде батонов бренда Maison Margiela. Кстати, такая обувь стоит около 100 долларов.

@tinakarol "" #tiktok

Вероятно, тапочки очень понравились знаменитости, ведь она решила похвастаться ими перед своими коллегами.

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Скриншот TikTok
Скриншот Maison Margiela

Также, как мы видим на ролике, артистка совсем не заморачивалась по поводу своего внешнего вида для репетиции. Звезда пришла без мейка, а волосы она собрала в небрежный пучок.

Я приглашаю тебя на репетицию, на прогон. Хочешь, хочешь, хочешь, я знаю, хочешь! Не хочешь? Заставим!, – в шутку обращается Тина к фолловерам.

Подписчики отметили, что Тина выглядит в таком образе очень мило. Также они заявили, что с нетерпением ждут прямого эфира:

  • Такая милая, как ребенок.
  • Классные тапочки.
  • Клевые батоны на ножках.
  • Крейзи вумен.
Скриншот TikTok

Напомним, ранее мы исследовали вместе с экспертами феномен Тины Кароль, и выясняли можно ли ее сравнивать с Аллой Пугачевой. Подробнее о феномене артистки – здесь .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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