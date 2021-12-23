Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Человек-паук. Обзор

Игры талантов

Топ-сериал

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ребрик и Дикий решили во второй раз сыграть свадьбу? В Сети в восторге от новых фото пары

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отмечают 10-ю годовщину свадьбы
Лилия Ребрик и Андрей Дикий в честь годовщину свадьбы показали новую фотосессию
Лилия Ребрик и Андрей Дикий в честь годовщину свадьбы показали новую фотосессию / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик часто делится совместными фото с мужем у себя в Instagram. Годовщина свадьбы не стала исключением. Ради такого события пара даже устроили себе роскошную свадебную фотосессию.

10 лет вместе, а мы как новенькие. Так же "дико" счастливы и влюблены, как и в тот декабрьский день. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные дочки, а самое главное – что у нас еще так много всего впереди, столько планов и желаний! – рассказала ведущая.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

По словам Лилии, розовая свадьба – это отличный повод устроить себе праздник и снова почувствовать себя молодоженами. Более того, сейчас семейные пары имеют возможность хоть каждый год одевать свои свадебные наряды и вспоминать тот волшебный день.

Реклама

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Праздник в жизни каждого человека случается, если он сам себе его создаст. Почему бы не надеть в этот особенный для семьи день платье, зажечь свечу и загадать желание? 10 лет назад на нашей свадьбе не было белого платья, но в такую ​​красивую дату мы решили снова испытать эти эмоции и сделать чудесные фото. Мы с мужем не останавливаемся, а всегда ставим новые цели", – отметила Ребрик.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вместе с супругом Андреем Диким Лилия позировала в роскошной фотосессии, для которой выбрала платье украинского дизайнера Adamaris Bridal. Прямо сейчас пара наслаждается романтическим уикендом в Барселоне и еще обязательно планирует отпраздновать годовщину со всей семьей.

Реклама

Поклонники Лилии в восторге от новой фотосессии супругов. Подписчики в комментариях поздравляют пару с годовщиной.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Лилия Ребрик призналась, кому из близких она проговорилась об участии в гипершоу "Маска".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять