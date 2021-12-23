Ребрик и Дикий решили во второй раз сыграть свадьбу? В Сети в восторге от новых фото пары

Сегодня ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отмечают 10-ю годовщину свадьбы

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в честь годовщину свадьбы показали новую фотосессию / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик часто делится совместными фото с мужем у себя в Instagram. Годовщина свадьбы не стала исключением. Ради такого события пара даже устроили себе роскошную свадебную фотосессию.

10 лет вместе, а мы как новенькие. Так же "дико" счастливы и влюблены, как и в тот декабрьский день. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные дочки, а самое главное – что у нас еще так много всего впереди, столько планов и желаний! – рассказала ведущая.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

По словам Лилии, розовая свадьба – это отличный повод устроить себе праздник и снова почувствовать себя молодоженами. Более того, сейчас семейные пары имеют возможность хоть каждый год одевать свои свадебные наряды и вспоминать тот волшебный день.

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/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Праздник в жизни каждого человека случается, если он сам себе его создаст. Почему бы не надеть в этот особенный для семьи день платье, зажечь свечу и загадать желание? 10 лет назад на нашей свадьбе не было белого платья, но в такую ​​красивую дату мы решили снова испытать эти эмоции и сделать чудесные фото. Мы с мужем не останавливаемся, а всегда ставим новые цели", – отметила Ребрик.

/ Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вместе с супругом Андреем Диким Лилия позировала в роскошной фотосессии, для которой выбрала платье украинского дизайнера Adamaris Bridal. Прямо сейчас пара наслаждается романтическим уикендом в Барселоне и еще обязательно планирует отпраздновать годовщину со всей семьей.

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Поклонники Лилии в восторге от новой фотосессии супругов. Подписчики в комментариях поздравляют пару с годовщиной.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Лилия Ребрик призналась, кому из близких она проговорилась об участии в гипершоу "Маска".