Ребрик сразила фигурой в купальнике, позируя в обнимку с Диким в Болгарии: фото

Актриса и телеведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик, которая недавно умилила Сеть снимком из семейного архива, и хореограф Андрей Дикий в составе судей популярного фестиваля, который проходит в Болгарии. Но несмотря на то, что поездка рабочая, пара не упустила возможности отдохнуть на пляже.
Об этом Лилия Ребрик рассказала в Instastories, отметив, что находится в городе Бургос.
Ежегодно здесь проходит фестиваль, на котором мы с Андреем являемся судьями. В этом году мы возвращаемся к обычной жизни, поэтому передаем вам привет из солнечной Болгарии. Мы окунемся в море, а потом к работе, – сказала телеведущая.
Актриса надела черный раздельный купальник и позировала в волнах на берегу.
Супруги сделали совместное селфи.
Август, море и любовь... А о работе мы подумаем завтра, – подписала кадры Лилия Ребрик.
Поклонники были растроганы совместными семейными фото супругов. Лилия Ребрик и Андрей Дикий действительно являются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Комментарий оставила и Ольга Сумская.
- "Самые прекрасные, солнечные, любимые!"
- "Самая лучшая и красивая пара Украины!"
- "Вы чудесные"
- "Бомбезные. Лиля, ты бомба-ракета"
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