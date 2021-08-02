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Ребрик сразила фигурой в купальнике, позируя в обнимку с Диким в Болгарии: фото

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
2 августа, 12:32
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Украинская звездная пара Лилия Ребрик и Андрей Дикий отправились в солнечную Болгарию и позировали на пляже. Только вот туда супруги прилетели не на отдых
Лилия Ребрик и Андрей Дикий на пляже в Болгарии
Лилия Ребрик и Андрей Дикий на пляже в Болгарии / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Актриса и телеведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик, которая недавно умилила Сеть снимком из семейного архива, и хореограф Андрей Дикий в составе судей популярного фестиваля, который проходит в Болгарии. Но несмотря на то, что поездка рабочая, пара не упустила возможности отдохнуть на пляже.

Об этом Лилия Ребрик рассказала в Instastories, отметив, что находится в городе Бургос.

Ежегодно здесь проходит фестиваль, на котором мы с Андреем являемся судьями. В этом году мы возвращаемся к обычной жизни, поэтому передаем вам привет из солнечной Болгарии. Мы окунемся в море, а потом к работе, – сказала телеведущая.

Актриса надела черный раздельный купальник и позировала в волнах на берегу.

Лилия Ребрик позировала в купальнике на пляже
Лилия Ребрик позировала в купальнике на пляже / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Супруги сделали совместное селфи.

Август, море и любовь... А о работе мы подумаем завтра, – подписала кадры Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Болгарии
Лилия Ребрик и Андрей Дикий в Болгарии / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники были растроганы совместными семейными фото супругов. Лилия Ребрик и Андрей Дикий действительно являются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Комментарий оставила и Ольга Сумская.

  • "Самые прекрасные, солнечные, любимые!"
  • "Самая лучшая и красивая пара Украины!"
  • "Вы чудесные"
  • "Бомбезные. Лиля, ты бомба-ракета"

Ранее фото с отдыха показала Настя Каменских – певица сексуально позировала на яхте в Хорватии.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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