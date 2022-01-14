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Регина Тодоренко беременна вторым ребенком – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 января, 17:21
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Известная телеведущая Регина Тодоренко станет мамой во второй раз. По информации инсайдеров, звезда планировала поделиться со всеми радостной новостью в марте этого года
Регина Тодоренко беременна вторым ребенком
Регина Тодоренко беременна вторым ребенком / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Слухи о том, что у сына Регины Тодоренко и Влада Топалова родится брат или сестра, появились в российских Telegram-каналах.

Telegram-канал "Только никому" опубликовал скриншот переписки с человеком, который предположительно сотрудничает с российском журнале Hello! В этой переписке аноним сообщает, что в марте на обложке журнала будет красоваться Регина Тодоренко, которую ранее, к слову, Собчак упрекнула в обмане аудитории.

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У Hello! типа эксклюзив на эту новость, она там объявит, – пишет инсайдер.

И это вполне может оказаться правдой – посмотрите внимательно на фото Регины, которая кинохлопушкой прикрывает живот.

Скриншот: "Только никому"

Во время первой беременности Тодоренко максимально долго скрывала округлившийся живот – ведущая носила мешковатую одежду, делала фото с определенного ракурса и принимала такие позы, чтобы не рассекретить беременность. Регина закидывала ногу на ногу, наклонялась вперед, пряталась за другими людьми на фото – в общем, делала все, чтобы никто не заметил ее изменения в фигуре. Но все замечали

Регина Тодоренко во время первой беременности
Регина Тодоренко во время первой беременности / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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У Регины Тодоренко есть сын Михаил. Мальчик родился 5 декабря 2018 года. Ранее в интервью Тодоренко не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой.

Ранее мы писали, что Тодоренко вместе с мужем и сыном впервые за долгое время появилась на светском мероприятии.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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