Регина Тодоренко кинула на деньги автора, который писал за нее два года детскую книгу

В новом году телеведущая вляпалась в новый скандал. Стало известно, что Регина не заплатила писательнице, которая работала над ее детской книгой

Начинающая писательница обвинила Регину Тодоренко в том, что та не заплатила ей за работу. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Еще зимой 2019 года Регина Тодоренко, которая заговорила о разводе с Владом Топаловым, делилась в интервью Ксении Собчак, что планирует выпустить книгу для детей. Услышав такую идею, начинающая писательница Дарина Мишина из Санкт-Петербурга предложила свою помощь, связавшись с агентами ведущей.

В результате Тодоренко согласилась сотрудничать и Дарина приступила к работе. Но что-то пошло не так и завершить общий проект так и не удалось.

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В интервью "КП-Петербург" писательница рассказала, что должно было выйти детское произведение про путешествие - в центре сюжета маленькая Регина, которая отправилась в Африку. Девушка вспоминает, что Тодоренко хотела, чтобы эту книгу дети могли брать с собой в путешествия.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мишина вместе с Тодоренко планировали создать серию книг. Однако в процессе работы возникли разногласия. По словам писательницы, Регина и менеджер не хотели указывать ее имя среди авторов книги, несмотря на то, что основную часть работы выполнила сама Дарина.

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Они планировали, что она (книга, – Ред.) будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Она не должна была написать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара , то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов, – объясняет девушка.

Мишина долго думала, стоит ли отказываться от соавторства. Однако при личной встрече с Тодоренко она предложила свои варианты сотрудничества:

Проблема у нас тоже возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все-таки указать меня в авторах и отдать 1-3% от дохода. Мне многое и не нужно было. Главное – выпустить свой текст в мир. Они отказали. Второй вариант – 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что они еще хотели, чтобы я отдала все свои права на текст. Тогда я стала бы просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такоее я попросила 1,5 миллиона рублей. Их сумма не устроила – рассказала Дарина.

К окончательному решению прийти так и не удалось, хотя работа над книгой продолжилась – ее должны были выпустить весной 2022 года.

За два года писательница придумала сюжет и персонажей, которых, по просьбе Тодоренко, она создала похожими на ее друзей: Филиппа Киркорова, Артура Бабича, Алину Загитову, Антона Птушкина и других. В дальнейшем эти звезды должны были озвучить персонажей для аудиокниги, которую создали бы по сказке.

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У Дарины уже была полностью готова одна глава, когда с ней неожиданно решили разорвать отношения.

Спасибо вам большое за уделенное внимание нашему проекту. На этом этапе мы не готовы пойти дальше с вами. К сожалению, – написала автору менеджер Регины.

Телеgram-канал "Звездач"

Платить девушке за работу так никто и не стал, ведь договор не был заключен. Писательница говорит, думала, что Регина решила отказаться от идеи, но узнала, что она все же работает над книгой. Теперь Дарина боится, что ее идею и героев просто "украдут" у нее без согласия.

Что говорят у Тодоренко?

Пиар-менеджер Регины – Нина Пономарева – рассказала, что с самого начала писательнице ничего не обещали, так как над проектом работали еще и другие авторы, среди которых выбрали лучших.

Как выяснилось, Регина продолжила работать над книгой с новым автором, а идеи Дарины остались так и неоплаченными.

Только дело в том, что никакого договора у нас с ними не было. Они были только претендентами на авторов проекта. В итоге мы выбрали других людей. Вот и все. Сама идея принадлежит Регине. Девушки могут не переживать, что мы используем их текст, состав или иллюстрации. Этого не произойдет, – сказала агент ведущей.

Напомним, ранее Регина Тодоренко высмеяла онлайн-курсы других блогеров, чтобы привлечь внимание к своему.