Регина Тодоренко намекнула на дружбу между Украиной и Россией

Сейчас весь мир бурно обсуждает напряженную ситуацию в Украине и возможное полномасштабное вторжение РФ. Кто-то открыто говорит о своей позиции, а кто-то – только намеками

Регина Тодоренко высказалась об угрозах РФ Украине. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Недавно рэп-исполнительница Cardi B четко заявила, что она – за мирных граждан, которые не желают ни войны, ни военного вторжения. Сейчас решила нарушить молчание по поводу этой ситуации Регина Тодоренко.

В Instagram телеведущая опубликовала снимок со своим сыном Михаилом и мужем, российским певцом Владом Топаловым. На фото звезда добавила эмоджи флагов Украины и РФ и заговорила о жизни в мире.

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Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания, – написала Тодоренко.

Скриншот Instagram

В то же время комментарии к посту Регина скрыла, поэтому пользователи не смогут поддержать/захейтить звезду.

Возможно, таким сообщением Тодоренко хотела выразить надежду на то, что Украина и РФ смогут наладить отношения.

Напомним, Регина Тодоренко родом из Одессы. Последние несколько лет она живет и работает в России. С 2018 года телеведущая состоит в браке с Владом Тополовым. Они воспитывают сына Михаила, и, вероятно, ждут пополнения.

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Кстати, Топалов находится в базе "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного РФ Крыма. Сама же Регина не раз жаловалась, что из-за этого не может посещать вместе с мужем родную Одессу.

Скриншот "Миротворец"

Скриншот "Миротворец"

Напомним, актер и юморист Владимир Винокур выразил поддержку властям РФ и выступил за "присоединение" Донецкой и Луганской областей к России.