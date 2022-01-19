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Регина Тодоренко о разводе с Владом Топаловым: "Как раньше, уже не будет"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 14:06
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Телеведущая призналась, что вскоре после рождения сына ее отношения с мужем изменились. Супруги столкнулись с серьезными проблемами
Регион Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Владом Топаловым.
Регион Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Владом Топаловым. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Пока все думают, действительно ли в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова состоится пополнение, звезда призналась, что она со своим любимым были на грани развода!

В Instagram Тодоренко объяснила, что беременность раз и навсегда изменила ее отношения с Топаловым. Внезапно в их жизни исчезли веселье и безмятежность. И ведущая даже начала сомневаться, были ли они действительно готовы к появлению первенца.

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Первый год жизни втроем нам, признаюсь, был непросто. Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и бегство из дома на работу становится частой моделью поведения людей ранее любящих друг друга, — призналась Регина.

Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Майклом
Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ведущая убеждена, что молодым родителям тяжело, довольно часто они не могут справиться с потоком новых эмоций и в результате расстаются.

Однако ей с Владом не пришлось прибегать к такому радикальному способу решения проблемы. По словам Тодоренко, они с мужем много работали над отношениями ради счастливого будущего и обсуждали все невзгоды, с которыми они столкнулись во время семейной жизни. Именно благодаря этому им удалось сохранить семью.

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Мы пережили уже пару кризисов и потихоньку подступаем к пятилетию наших отношений. Страшно, но как интересно. С тобой скучно не бывает, – обратилась ведущая к мужу.

Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами
Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Кратко о семейной жизни Тодоренко и Топалова

Напомним, в октябре 2018 года парочка официально оформила свои отношения. А уже в декабре того же года у Регины и Влада родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. Через год у них прошла свадебная церемония в Италии.

Кстати, раньше в интервью Тодоренко неоднократно говорила, что хочет стать многодетной мамой.

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Напомним, в ноябре 2021 года Регина вместе с мужем и сыном впервые за долгое время появилась на светском мероприятии.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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