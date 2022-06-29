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Регина Тодоренко опровергла слухи о родах и показала, как приближает рождение ребенка

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 июня, 11:06
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Известная одесситка, которая молчит о войне в Украине, решила не устраивать скандал российским таблоидам. И поделилась скриншотом в соцсетях
Регина Тодоренко опровергла рождение второго ребенка
Регина Тодоренко опровергла рождение второго ребенка / Фото: t.me/todorenkoregina

Новость о том, что Регина Тодоренко во второй раз стала мамой облетела всю Сеть. Но, как оказалось, телеведущая еще не успела родить.

Слухи о том, что в семье Тодоренко и Топалова родилась дочь опровергла помощница промолчавшей о войне в Украине одесситки.

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Скриншот – instagram.com/nineska47

Менеджер телеведущей поделилась в своем Instagram скриншотом переписки с Тодоренко. Звезда "Орла и решки" возмутилась сплетнями российских СМИ.

Скриншот – instagram.com/nineska47

В то же время беременная Тодоренко спокойно ждет появление второго малыша на Бали. В своем Telegram-канале телеведущая сообщила, что "стимулирует родовую деятельность" прогулками.

За день Регина находила более 13 тысяч шагов. Также, как отметила ведущая в приложении о здоровье, сейчас ее вес составляет 70 килограмм при росте 167 сантиметров.

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Скриншот – @todorenkoregina

В это же время одесситку захейтили в Сети за молчаливую позицию касательно войны в родной Украине и призывы "к миру".

Ранее экс-друг ведущей Коля Серга заявил, что "похоронил" Регину Тодоренко после ее циничного поступка.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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